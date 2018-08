Un texte de Philippe de Montigny

Comme c’est le dernier jour de la session parlementaire d’été, les membres de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ( FEEO ), en pleine assemblée générale annuelle, ont profité de leur pause du dîner pour faire entendre leurs vives critiques.

Plusieurs d’entre eux ont l’intention d’enseigner le programme révisé par l’ancien gouvernement libéral en 2015, ce qui va à l’encontre de la décision du nouveau gouvernement progressiste-conservateur de revenir à celui de 1998.