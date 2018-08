Un texte de Louis Gagné

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, reconnaît que cet échéancier « peut sembler long », mais elle assure qu’il est plus réaliste que celui suggéré par la Coalition avenir Québec, qui croit pouvoir amorcer les travaux à l’intérieur d’un premier mandat.

« Contrairement à ce que certains vous promettent, cet échéancier est optimiste et réaliste. La gestion d'un projet majeur comme celui d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis est colossale. Il est de notre devoir de faire les choses correctement et c'est ce que nous faisons », a insisté Mme Tremblay.

La ministre a tenu ces propos dans le cadre du dévoilement des faits saillants de l’étude des besoins réalisée par le bureau de projet sur le troisième lien.

Un projet de cette envergure ne se concrétise pas du jour au lendemain. Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

Cinq corridors à l’étude

Véronyque Tremblay a présenté les cinq corridors potentiels qui feront l’objet d’une analyse au cours des prochains mois.

Quatre des cinq emplacements à l’étude sont situés à l’est des ponts.

Selon la ministre, ils présentent tous « un potentiel de raccordement avec les principaux axes routiers de la région ».

Au terme de l’étude des besoins, à la fin de l’année, seuls les trois corridors les plus « prometteurs » seront retenus.

Lorsque le bureau de projet sera rendu à l’étape de présenter les solutions envisageables, ses recommandations ne porteront que sur un seul corridor.