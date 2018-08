Dimanche, un appareil Cessna 172 a quitté Edson à 17 h 20 et devait atterrir à Westlock à 19 h. L’avion n’est jamais arrivé à destination et aucun contact n’a pu être établi avec le pilote, seul à bord.

L’avion est blanc et porte des rayures noires et rouges. La GRC demande aux propriétaires terriens des régions de Evansburg, Mayerthorpe, Barrhead et Westlock de vérifier leur propriété et de la contacter au besoin.

Toute personne ayant des informations sur la position de l’avion ou l’ayant vu en vol est priée de contacter la GRC de Westlock au 780 349-4491.