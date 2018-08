Tout au long du mois de septembre, une trentaine d'activités seront offertes au grand public, incluant notamment des marches en forêt et des contes pour les enfants. Le but est d'inviter les citoyens à se rendre dans la forêt Boucher pour la découvrir.

La directrice générale de la Fondation forêt Boucher, Marianne Strauss, a indiqué travailler avec des citoyens et des organismes pour évaluer comment la forêt peut être mieux protégée et mise en valeur.

L'an passé, la Fondation a reçu le mandat d'élaborer un plan directeur pour le boisé. Elle a présenté ce dernier à la Ville de Gatineau et Mme Strauss espère que les élus municipaux se prononceront sur la question au cours des prochains mois.

Elle souhaite formaliser la création du parc de la forêt Boucher. Cela permettrait, selon elle, de mettre en place des mesures pour protéger les écosystèmes.

Ensuite, on va élaborer un plan d’action pour mettre le plan [directeur] en oeuvre , a indiqué Mme Strauss. Il faut s’assurer que ce soit encadré. Il faut être certains que les gens ne passent pas dans les milieux sensibles.

La forêt est utilisée. Il y a des sentiers, des randonneurs, des véhicules tout-terrain, mais ce n’est pas encadré. Marianne Strauss, directrice générale de la Fondation forêt Boucher

La forêt de 300 hectares se trouve dans le secteur d'Aylmer, entre la rue Wilfrid-Lavigne, le chemin Vanier, le chemin Antoine-Boucher et le boulevard des Allumettières.

Cette position géographique fait en sorte que le parc de la forêt Boucher serait accessible au grand public à proximité de leur domicile, a souligné Mme Strauss.

Une conseillère appuie le projet

Audrey Bureau, la conseillère du district d’Aylmer, est coprésidente du Mois de la forêt Boucher cette année. Elle estime qu’il important de préserver et de mettre en valeur ce secteur de la ville.

Elle a été membre du conseil d'administration de la Fondation forêt Boucher avant d'être élue. Elle affirme que le dossier du parc de la forêt Boucher avance petit pas par petit pas au sein de l'appareil municipal.

Ça prend des élus qui veulent créer le parc de la forêt Boucher. Audrey Bureau, conseillère du district d'Aylmer

Pour que le projet puisse aller de l'avant, il faudra notamment que la Ville de Gatineau achète certains terrains en vue de la préservation de la forêt.

La conseillère du district d'Aylmer, Audrey Bureau. Photo : Radio-Canada/Christian Milette

Un atout essentiel

Beaucoup de citoyens sont intéressés à en connaître davantage sur cette forêt, selon le député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, André Fortin.

C’est certain que nous, on veut protéger certaines aires au Québec. On s’était donné des objectifs assez précis; on veut se donner les moyens de les atteindre , a-t-il dit, soulignant que Québec veut aider la Fondation.

D’avoir des forêts urbaines comme ça, qu’on peut protéger, c’est un atout essentiel. André Fortin, député de Pontiac

Avec les informations de Christian Milette