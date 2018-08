Un texte de Camille Feireisen

Au total, 25 musiciens l'accompagneront.

C'est le pianiste et compositeur de jazz canadien Jeremy Ledbetter qui s'occupe présentement des arrangements de huit de ses titres issus de ses deux albums.

Le style sera très hétérogène selon la chanteuse, entre des influences Afro-Péruviennes et Latines, mêlées à des rythmes jazz et de musique d'orchestre de chambre.

À quoi cela va-t-il ressembler? I have no idea [je n'en ai aucune idée]. Patricia Cano, chanteuse

Cette expérience sera une première pour la chanteuse, mais selon elle, c'est avant tout un élément de fusion entre son groupe et les musiciens de l'orchestre.

Patricia Cano se réjouit de travailler avec ce musicien qu'elle admire. Jeremy Ledbetter souhaitait relever ce défi, explique-t-elle. Il est aussi un très grand musicien, je pense que cela va donner quelque chose de très beau.

Elle se dit impatience et se considère comme étant choyée à l'idée de monter bientôt sur scène pour ce concert. C'est un défi musical pour lui [Jeremy Ledbetter] autant que pour moi, mais je pense que cela va être sublime. Je suis vraiment chanceuse.

D'autant que Patricia Cano n'a pas eu l'occasion de chanter depuis plusieurs mois.

Depuis que j'ai lancé mon dernier album, je n'ai pas pu chanter, ma grossesse a été compliquée jusqu'à la naissance en avril. Mes musiciens et la musique me manquent alors le 13 octobre, cela va être l'occasion de célébrer ma santé, celle de mon fils et le nouvel album.

Voir au-delà du concert

L'événement est pour l'instant unique, mais il pourrait bien être amené à se reproduire, rêve déjà Patricia Cano.

Je vais avoir les arrangements pour des orchestres de chambre alors je pourrais les réutiliser n'importe où au Canada, au Pérou... Là où il y a des orchestres, je pourrais essayer d'organiser ça et j'espère qu'il y aura une vie après ce concert. Patricia Cano, chanteuse

La chanteuse ne peut pas encore dire quels titres seront joués avec l'orchestre, il y en aura huit. Elle chantera également avec piano et avec ses musiciens après cette partie exclusive.

Les billets seront disponibles en ligne dès le 30 août et le concert, lui, aura lieu le 13 octobre à 20 h au Al Green Theatre et durera 1 h 30.