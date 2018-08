Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Dans plusieurs endroits du lac, les algues sont visibles jusqu'à la surface.



On peut notamment apercevoir en grande quantité de myriophylles à épis, une espèce aquatique envahissante.



La chaleur intense que la région connaît jusqu'à maintenant cet été est responsable en bonne partie de cette situation.



Selon le vice-président de Vélo Cité, François Labbé, c'est la première fois en 3 ans d'opération que l'organisme doit cesser ses activités nautiques pour cette raison.

François Labbé, de Vélo-Cité. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

« La semaine dernière on avait empêché d'utiliser les pédalos sur le lac Osisko puisqu'ils n'avançaient plus en raison des algues et on a dû secourir quelqu'un en fin de semaine et l'embarcation électrique n'a jamais fonctionné puisque les algues se sont emmêlées dans le moteur, donc pour une raison de sécurité on a fermé le service aquatique de Vélo Cité », soutient-il.