L'animateur Stéphane Leclair a su arracher une réponse à Pier-Luc Funk, alors que la participation de ce dernier au film de Xavier Dolan devait rester secrète encore quelque temps.

« Peut-être, ça se peut, il y a une légende qui court », a déclaré, en guise de confirmation, l’acteur, interrogé sur sa participation au nouveau long métrage du réalisateur de J’ai tué ma mère.

Le tournage de Matt et Max démarre mercredi, a précisé Stéphane Leclair. Il marque le retour de Xavier Dolan dans un univers québécois après Juste la fin du monde (tourné à Laval, mais avec une distribution 100 % française) et son premier long métrage en langue anglaise.

Après des rebondissements et une longue attente, The Death and Life of John F. Donovan sera présenté en première mondiale au prochain Festival international du film de Toronto.

Xavier Dolan a décrit Matt et Max comme une « combinaison de Tom à la ferme pour l’esthétique et de Mommy pour l’énergie et l’esprit ». En plus de réaliser le film, le cinéaste jouera Max. Pier-Luc Funk n’a pas précisé quel serait son rôle.