La chroniqueuse culturelle de Gravel le matin, Anne-Marie Kirouac, a rencontré le réalisateur et les comédiens au parc Marie-Victorin, à Longueuil.

Le film, une fable écologique, raconte l’histoire du frère Marie-Victorin qui revient sur terre après son décès. Le fondateur du Jardin botanique de Montréal est interprété par Yves Jacques.

L'illustre Québécois revient pour aider un ancien agronome devenu apiculteur, incarné par Roy Dupuis. La flore du Québec a été mise en danger par une compagnie de produits chimiques qui contamine l’environnement.

Roy Dupuis est un acteur fétiche pour André Forcier. Il s’agit de leur sixième collaboration. Le réalisateur a impliqué l’acteur, très engagé dans la protection de l’environnement, avant même le début de l’écriture du scénario.

Roy Dupuis souligne que c’est particulier tourner avec André Forcier.

Ce n’est pas quelqu’un d’efficace. Il sait bien s’entourer pour ça. Son directeur photo, son premier assistant, même ses acteurs; on est là pour rendre efficaces ses folies et ses histoires. […] Idéalement, il faudrait qu’il tourne sur un an, comme Fellini faisait. Roy Dupuis

Par ailleurs, Roy Dupuis avoue qu'il comptait prendre une pause des tournages, mais il ne pouvait dire non à André Forcier.

Le jeune acteur Émile Schneider, aussi apiculteur urbain, est l’autre source d’inspiration d’André Forcier. Outre l’aspect environnemental du film, une histoire d’amour et de famille, une enquête policière et le thème de la transmission du savoir s’y glissent.

André Forcier a reçu le prix hommage lors du dernier gala du cinéma québécois. Est-ce que ces hommages augmentent la pression pour le réalisateur lors de la préparation d’un nouveau film? « Ça ne change rien. […] Mais plus on vieillit, plus c’est stressant. Les gens en attendent toujours plus. Ils attendent le Forcier, le Arcand. Moi, j’essaye de raconter une bonne histoire. »

Le tournage a commencé à Montréal et se terminera en Mingamie le 2 septembre prochain.