Jesse Goldman, un avocat qui représente la Coalition canadienne de l'acier de construction, révèle que des responsables fédéraux ont informé le regroupement que le ministre des Finances, Bill Morneau, en ferait l'annonce mardi lors d'un événement dans les bureaux de l'aciérie Arcelor Mittal Dofasco à Hamilton, en Ontario.

Selon M. Goldman, associé du cabinet Borden Ladner Gervais, la période de consultation sur les mesures de protection doit durer 15 jours et il s'attend à ce qu'Ottawa étudie ensuite les informations recueillies pendant quelques semaines avant de prendre une décision.

En juin, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré que les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium en provenance du Canada et d'autres pays alliés visaient à les forcer à agir contre la surproduction d'acier dans le monde.

Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross Photo : Reuters/Mary Turner

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, insiste sur le fait que le Canada a instauré des mesures de protection plus strictes sur l'acier bien avant que les États-Unis n'imposent leurs surtaxes, mais Ottawa reconnaît qu'il y a encore du travail à faire.

Le gouvernement fédéral avait annoncé sa volonté de consulter l'industrie afin de faire plus pour s'attaquer au phénomène de dumping de l'acier sur le marché canadien.

Protéger les emplois

Jesse Goldman met en garde que les acteurs de l'industrie et les syndicats ne sont pas unanimes sur la question et il souhaite la tenue d'un débat sur la manière dont le gouvernement veut intervenir.

Il ajoute que la coalition de l'acier, qui rassemble les fournisseurs, les fabricants, les centres de service et les importateurs, demande à Ottawa de ne pas prendre de mesures de protection sur l'acier de construction. La coalition détient aussi l'appui des syndicats et d'autres groupes du secteur de la construction.

Il prévient que toute mesure prise par le gouvernement pour protéger les producteurs d'acier canadiens doit être mise en place avec prudence pour éviter de mettre en péril plus de 60 000 emplois dans le secteur de la construction et de nuire à l'économie nationale.

« Ils font bien de consulter, mais il sera très important qu'ils regardent l'ensemble de l'industrie et qu'ils entendent le plus de joueurs impliqués possible », souligne M. Goldman.

L'avocat considère que les tarifs douaniers imposés en représailles aux États-Unis offrent déjà une bonne protection au secteur de la sidérurgie. Il craint cependant que d'autres mesures protectionnistes imposées au reste de la planète, par des quotas ou des surtaxes, puissent entraîner une pénurie d'acier au Canada.