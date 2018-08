Plus de 7500 sacs remplis d’effets scolaires et d'espadrilles sont distribués cette semaine dans le cadre de l’événement Rentrée la tête haute de la Mission Bon Accueil et de l’Opération Sac à dos du Regroupement Partage.

L’opération, qui nécessité des investissements de près de 1 million de dollars obtenus de divers donateurs, a débuté mardi au marché de la Mission Bon Accueil. Des centaines de familles se sont présentées.

Les deux organismes espèrent retravailler ensemble dans le futur.

« C’est un premier pas vers une belle association », a déclaré en conférence de presse, mardi, Sylvie Rochette, directrice générale du Regroupement Partage, un organisme qui est venu en aide à quelque 50 000 enfants au cours de ses 20 ans d’activité.

La demande n’est d'ailleurs pas près de diminuer. On estime qu’un enfant sur quatre, dans la métropole, vit sous le seuil de la pauvreté. Et il semble que les besoins grandissent d’année en année.

Comprenez que les besoins sont immenses et que c’est très peu, ce que nous faisons, par rapport aux besoins. Sylvie Rochette, directrice générale du Regroupement Partage

Sam Watts, président-directeur général de la Mission Bon Accueil – fondée il y a 126 ans –, a souligné que les deux organismes cherchent à « apporter de la dignité » aux familles pour qui certaines périodes de l’année, comme la rentrée scolaire, peuvent être difficiles.

La chanteuse Martine St-Clair, ambassadrice du Regroupement Partage, a pour sa part noté à quel point le fait d’avoir les outils nécessaires pour amorcer l’année scolaire peut faire une différence.

« Je suis la sixième d’une famille de huit enfants et je ne pense pas que j’aurais pu devenir la chanteuse que je suis aujourd’hui, avec mes rêves, si je n’avais pas eu tous ces outils très jeune », a-t-elle dit.

« On sait que le coût des fournitures scolaires est énorme, aujourd’hui », a ajouté Mme St-Clair., disant vouloir mettre « un baume sur le cœur des familles » moins nanties.

« C’est vraiment un beau geste », a témoigné une jeune femme venue chercher des fournitures avec ses deux filles.

« Ça ôte un gros poids pour les familles qui ont des faibles revenus, a-t-elle poursuivi. Présentement, je suis étudiante. C’est vraiment un bon coup de pouce. »