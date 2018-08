Un texte de Stéphanie Filion

La Cour supérieure a rejeté lundi la demande d’injonction des syndicats qui leur aurait permis de remettre leurs affiches en place. La Ville de Québec, comme certaines autres municipalités, a retiré les pancartes des poteaux d’utilité publique parce qu’elles contreviennent à la réglementation municipale.

Par la voie de son porte-parole, Marc Ranger, la coalition syndicale « promet de tout déployer » pour que les syndicats aient cette « liberté d’expression » dans l’avenir.

« Aujourd’hui même, on va interpeller la Commission des droits de la personne parce qu’on ne veut pas juste laisser au DGE le soin d’apprécier cette situation. On va relancer la Cour supérieure. Soit on appelle directement du jugement, soit on fait une requête en jugement déclaratoire », indique le porte-parole.

La coalition syndicale défend son choix d’affichage sur des poteaux publics, alors que la juge France Bergeron fait valoir dans son jugement qu’elle peut avoir recours à d’autres moyens pour véhiculer son message.

« L’affichage électoral, c’est la base. C’est un moyen qui est économique, c’est le mode familier que les citoyens connaissent quand il y a une campagne électorale », plaide Marc Ranger.

Nouveaux moyens d'affichage

Faute de pouvoir réinstaller ses affiches, la coalition se résigne à véhiculer son message par d’autres moyens, jusqu’au déclenchement des élections, le 23 août.

Un camion publicitaire aux couleurs de la campagne « On mérite mieux », qui montre le premier ministre Philippe Couillard et le chef caquiste François Legault, parcourra les 25 circonscriptions ciblées dans la province, dont celle de Taschereau, à Québec.

Des milliers de petites affiches au format carte postale seront également distribuées par des bénévoles lors d’événements publics.

L’une d’elles dépeint le maire de Québec, Régis Labeaume, en pitbull surnommé « pitbeaume » qui se prépare à arracher une affiche de la campagne syndicale.

Le déploiement de ces nouveaux moyens d’affichage semble donner raison à la juge, mais Marc Ranger soutient qu’ils n’ont pas « le même impact » que les affiches électorales.

Il défend la « place » des syndicats « dans le débat politique » pour justifier cette campagne contre les libéraux et les caquistes.

« Ils s’attaquent aux conditions de travail de nos membres, on doit répliquer et on doit se faire respecter. »

La coalition syndicale évalue à environ 1 $ par membre le coût de la campagne « On mérite mieux ».