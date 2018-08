Christopher Paetkau, un photographe et réalisateur de films, devait se rendre de Yellowknife à Inuvik dimanche. « J’ai réussi à monter à bord du mauvais appareil allant dans la direction opposée. J’ai fini à 3000 km à l’est d’Inuvik, c’est pas mal loin dans la mauvaise direction! », dit-il. Inuvik et Iqaluit sont, en fait, distantes d’environ 2260 km.

Ordinateur en panne

Le réalisateur est parti de Winnipeg samedi vers 6 h, pour se rendre à Yellowknife après une correspondance à Calgary. Il a ensuite passé la nuit à Yellowknife et devait embarquer dans le vol de First Air dimanche matin. Il projetait de se rendre à environ 1100 km au nord-ouest d’Inuvik.

Une fois à l’aéroport de Yellowknife, M. Paetkau raconte que les ordinateurs ne fonctionnaient pas et que le personnel entrait manuellement les données des billets.

Christopher Paetkau devait se rendre à Inuvik mais il s'est trompé d'avion et a fini à Iqaluit, soit à près de 3000km de sa destination initiale. Photo : Christopher Paetkau

« Je suis à la porte d’embarquement 4 et il y a trois avions sur le tarmac, et trois appels à l’embarquement en même temps. Après 15 minutes, les gens commencent à avancer alors je me demande si c’est bien mon vol. Les gens bougent, je dois monter dans le vol », se rappelle Christopher Paetkau. « Je suis donc les gens comme un mouton », ajoute-t-il.

« Suis-je sur le bon vol? »

Le Winnipégois affirme avoir demandé au personnel de bord s’il embarquait dans le bon avion. L’hôtesse lui aurait répondu que oui. « J’ai un pressentiment bizarre… Suis-je sur le bon vol? Je ne suis pas vraiment sûr, il y a un peu de confusion. »

Après plusieurs heures, l’avion a atterri à Rankin Inlet au Nunavut. Christopher Paetkau pense alors qu’il s’agit d’un simple arrêt.

Mais c’est seulement lorsqu’il a demandé à un autre membre du personnel de bord combien de temps il restait avant d’arriver à Inuvik qu’il a compris qu’il y avait erreur.

« L’hôtesse a eu un air choqué. Elle m’a répondu : "De quoi parlez-vous? Nous n’allons pas à Inuvik, nous allons à Iqaluit." »

Il a tout de même dû débarquer à Iqaluit, car de forts vents empêchaient l’avion de faire demi-tour.

Une mauvaise blague

« L’hôtesse qui m’a dit qu’on arriverait finalement à Inuvik m’a dit qu’elle était désolée. Elle pensait que je blaguais, parce que la personne avant moi avait demandé : “Quand arrive-t-on à Hawaï?” »

« Comme elle pensait que je plaisantais, elle a répondu par une blague », dit-il.

Le personnel à bord de l'avion a fait tout ce qu'il a pu pour aider le Winnipégois, si bien qu'ils sont devenus en quelque sorte des « potes », selon Christopher Paetkau. Photo : Christopher Paetkau

Malgré l’erreur, Christopher Paetkau a passé un bon moment dans l’avion et ajoute que le personnel a fait tout ce qu’il a pu pour l’aider. « Si j’avais voulu être en colère contre eux, j’aurais pu, mais ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient. »

« On est devenu des bons potes, en quelque sorte! Mais on a volé pendant 14 heures, le plus long vol de ma vie », ajoute-t-il.

Finalement, le Winnipégois a rencontré un ami qu’il n’avait pas vu depuis près d’un an dans son vol de retour vers Yellowknife.

Après une nuit à l’hôtel, il a finalement pu se rendre à sa destination originelle, Inuvik, lundi après-midi.

Selon des informations d'Holly Caruk, CBC News