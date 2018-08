Ce conseil d’administration aura le mandat de nommer un nouveau PDG pour succéder à Mayo Schmidt, qui a pris sa retraite après avoir été la cible d'attaques de Doug Ford lors de la campagne électorale. Un mois après l'élection du 7 juin, le nouveau gouvernement progressiste-conservateur a adopté une loi qui lui permet de régir les salaires des hauts dirigeants de la compagnie.

Quatre des dix nouveaux membres ont été nommés par la province. On compte notamment Tom Woods, ancien directeur financier de la Banque CIBC. Il avait été nommé directeur général intérimaire par le gouvernement de Doug Ford en juillet dernier.

Les six autres ont été nommés par un comité qui comprend des actionnaires importants d’Hydro One.

Quatre membres nommés par la province : Tom Woods

Cherie Brant

Blair Cowper-Smith

Russel Robertson

Six membres nommés par le comité d'actionnaires principaux : Anne Giardini

David Hay

Timothy Hodgson

Jessica McDonald

William Sheffield

Melissa Sonberg

Les dix membres devront maintenant choisir un onzième membre qui deviendra le directeur général permanent.

L’ancien conseil d’administration avait démissionné en bloc le mois dernier après le départ du PDG, Mayo Schmidt. Celui-ci avait été la cible de Doug Ford en campagne électorale, qui l’avait surnommé « l’homme aux six millions de dollars » en lien avec sa rémunération.

En 2017, Hydro One a enregistré des revenus de près de 6 milliards de dollars.

M. Schmidt et le gouvernement avaient conclu une entente en vertu de laquelle le PDG renonçait à une compensation de départ de plus de 10 millions de dollars à laquelle il avait droit. Les détails de l’entente n’ont pas été révélés. M Schmidt a été remplacé par Paul Dobson jusqu'à ce qu'un PDG permanent soit nommé.

Les progressistes-conservateurs ont aussi promis de réduire les tarifs d’électricité de 12 % en moyenne dans la province.

Hydro One a aussi l'intention d'acquérir la société de services publics américaine Avista. La transaction de 6,7 milliards de dollars avait été annoncée en juillet dernier. Les autorités des états de Washington, de l'Oregon et de l'Idaho, qui doivent revoir la transaction, ont déjà annoncé qu'ils reportaient leur décision en raison des changements au niveau de la direction d'Hydro One.