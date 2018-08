D’après une entrevue de David Chabot, à l'émission Des matins or



Nav Canada a annoncé, lundi, qu'il tiendra des consultations publiques cet automne à Rouyn-Noranda afin de déterminer les services nécessaires à l'aéroport.



En juillet dernier, Diane Dallaire annonçait la mise sur pied d'une mobilisation régionale regroupant plusieurs entreprises, organismes et municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue afin de conserver les services de nuit.



« On sait que nos besoins sont grands au niveau des infrastructures. Alors est-ce qu’il sera question de programme de subvention de nos infrastructures, de la téléphonie cellulaire avec lui? Nos priorités sont quand même nombreuses, mais on va adresser l’essentiel au premier ministre », a-t-elle affirmé au micro de David Chabot.



À la suite des consultations, Nav Canada présentera ses recommandations à Transport Canada et à son ministre, Marc Garneau.



Celui-ci devrait faire connaître sa décision au mois d'octobre.