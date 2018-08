L'engagement du gouvernement de Justin Trudeau de se doter d'une Stratégie nationale sur le logement (SNL) a créé des attentes au sein des milieux sociaux, politiques et scientifiques. Une kyrielle de personnalités et d'organismes de défense des droits de la personne réclament une loi-cadre beaucoup plus ambitieuse que le programme annoncé par le gouvernement fédéral.