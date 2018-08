Le conducteur âgé de 23 ans a été blessé sérieusement et aurait perdu beaucoup de sang, mais on ne craint pas pour sa vie. Il serait sorti des décombres de lui-même et a été rapidement placé en état d'arrestation.

Personne d’autre n’a été blessé.

Pour une raison encore inconnue, le jeune homme qui circulait sur le chemin du Lac-Saint-Louis, une artère résidentielle, a accéléré et foncé dans une maison. La voiture a traversé le salon et la chambre à coucher pour ressortir et aller s'encastrer dans le mur de la cuisine de la maison voisine.

Le résident de la première maison, Denis Léveillé, un homme dans la cinquantaine, venait de quitter le salon pour aller se préparer un café dans la cuisine avant d’aller se coucher. C’est donc par une chance incroyable qu’il ne s’est pas trouvé dans l’une des deux pièces où la voiture est passée.

« On a entendu comme une explosion », a raconté son voisin Pierre Fortier, chez qui M. Léveillé est allé demander de l’aide. « Ça a cogné. »

« Il s’est couché par terre parce que les vitres ont explosé », a ajouté Huguette Fortier, l'épouse de Pierre Fortier.

« C’est le café qui m’a sauvé! », leur aurait-il dit.

S’il n’était pas allé se chercher un café, il serait mort. La voiture a passé par-dessus le lit. Gino Pocekai, un autre voisin

Les quatre adolescents qui se trouvaient dans la seconde maison ont eux aussi eu la peur de leur vie.

Ils ont sauté des balcons pour s’enfuir, croyant qu’une bombe venait d’exploser.

Avec des informations de Louis de Belleval