Chris Bernard, 39 ans, dit avoir été frappé au visage à trois reprises par un policier alors qu’il était menotté.

Chris Bernard dit avoir passé une nuit en prison et que cette photo de lui a été prise peu après sa libération. Photo : Photo fournie par Chris Bernard

L’incident présumé se serait produit il y a deux semaines à l’extérieur d’un bar de Sydney.

Voies de fait présumées dans un véhicule

M. Bernard admet que son arrestation était légitime, puisqu’il contrevenait à ses conditions de probation en se trouvant dans un bar. Il dit qu’il était en état d’ébriété, mais affirme ne pas avoir résisté à son arrestation.

C’est une fois dans le véhicule de police que les choses se sont envenimées, affirme M. Bernard. Il dit que le policier et lui se sont disputés, chacun des deux hommes élevant la voix.

C’est alors que le véhicule se serait arrêté et que le policier en serait sorti pour aller ouvrir la portière arrière.

« Et au moment où il l’a ouverte, il n’a prononcé aucun mot », affirme M. Bernard. « Il a commencé à me frapper immédiatement. »

M. Bernard, qui était menotté, dit avoir reçu un premier coup de poing sur le côté de la tête, un autre sur le nez qui l’a fait saigner abondamment, et un dernier sur une oreille.

« Je ne me souviens de rien après cela. Quand je me suis réveillé, je m’étouffais avec mon sang parce que je me trouvais entre les sièges [du véhicule] », dit-il.

Une fois conduit à la prison, M. Bernard dit avoir expliqué à d’autres policiers ce qui lui était présumément arrivé. « Ils n’ont absolument rien dit », affirme-t-il.

Une ambulance a été appelée pour le conduire à l’Hôpital régional du Cap-Breton. Chris Bernard a ensuite passé la nuit en cellule.

Une enquête en cours

Felix Cacchione, le directeur de l’Équipe d'intervention en cas d'incident grave (SiRT), confirme qu’une enquête est en cours sur les allégations de Chris Bernard. Le SiRT est un groupe indépendant qui enquête sur des incidents graves ou de nature délicate mettant en cause la police.

Un homme dit avoir été battu par un agent de la Police régionale du Cap-Breton. Photo : CBC/Robert Doublett

M. Bernard est Autochtone, mais il ne croit pas avoir été ciblé pour cette raison. « Cela aurait pu être n’importe qui », dit-il.

Il veut que l’agent de police soit tenu responsable des gestes qui auraient été posés ce soir-là. « Je ne veux tout simplement plus qu’il agisse ainsi, ou alors qu’il y réfléchisse à deux fois », lance-t-il.

La Police régionale du Cap-Breton n’a pas réagi aux allégations. Le service policier indique qu’il ne commente pas les enquêtes en cours.