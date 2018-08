« Pas de baignade, personne ne peut aller dans l’eau, dans la mer, affirme le maire de Charlo, Denis McIntyre. Il y a aussi la plage de Dalhousie qui a le même avis. Ces deux plages sont assez près. À ma connaissance, c’est la première fois qu’on voit ça. »

Le ministère de la Santé impose cette mesure à cause d’un taux élevé d’entérocoques dans le secteur. L’origine de la contamination n’est pas confirmée.

« Ils nous disent que les causes possibles peuvent être les grosses pluies qu’il y a eu la semaine passée combinées à la vague de chaleur qu’on a reçue depuis les deux dernières semaines. On sait que les rivières se jettent dans la baie. Ça pourrait être une des causes », explique Denis McIntyre.

Quant aux systèmes de traitement des eaux usées des deux municipalités, ils respectent les normes, souligne-t-il.

La fermeture des plages est une mesure temporaire jusqu’à ce que les tests confirment qu’il est à nouveau sécuritaire de s’y baigner, ajoute le maire McIntyre.

« C’est une question de santé. Il faut écouter les recommandations du ministère. J’invite la population à ne pas se baigner pour l’instant jusqu’à ce qu’on ait les prochains résultats. Si c’est correct, on va aviser la population »,conclut Denis McIntyre.