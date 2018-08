Il occupera les anciens locaux du restaurant L’Académie et des magasins Omer DeSerres et Bovet, dans un bâtiment situé tout juste derrière le centre commercial, à côté du nouveau stationnement couvert.

« Dans une optique de croissance, Le Clap était limité à l’emplacement actuel. On avait besoin d’un nouveau lieu avec des espaces plus grands, plus hauts et plus vastes pour nous permettre de continuer notre expansion », explique Robin Plamondon, directeur général du Clap.

Le nouveau cinéma à la fine pointe de la technologie comptera 12 salles et 1300 sièges, comparativement à 7 écrans et 700 fauteuils actuellement.

Il aura une superficie de 40 000 pieds carrés, soit 2 fois et demie celle de ses locaux de la Pyramide.

L'ouverture du nouveau cinéma est prévue fin 2019.

Sa vocation ne changera pas : il conservera une programmation qui fait beaucoup de place aux films indépendants et européens.

« On fait les choses autrement et ça plaisait beaucoup à Place Ste-Foy. Ça correspond à l’image que Place Ste-Foy veut projeter, l’image de magasinage un peu plus interactif, avec des activités, des événements sur place », ajoute M. Plamondon.

Le déménagement des installations représente un investissement de plus de 10 millions de dollars.

Le Clap à Loretteville

Ce projet s’ajoute au nouveau complexe du Clap qui ouvrira ses portes à Loretteville le 15 novembre.

Le nouveau cinéma, qui est en construction à l’intersection du boulevard de l’Ormière et de la rue Racine, comptera 8 salles avec de plus grands écrans, dont un quatre fois plus grand que les écrans actuels.

Une salle sera également destinée à la famille. Elle aura un décor coloré et des poufs pour les enfants.

Ce projet est évalué à 3 millions de dollars.