Dans un communiqué, Emera, la société mère de Nova Scotia Power, explique qu’elle n’avait d’autre choix que de se retirer de la coentreprise Cape Sharp Tidal Venture.

OpenHydro, une société irlandaise, détenait 80 % des parts de cette coentreprise.

Selon Emera, OpenHydro possédait l’expertise technologique pour mener à bien le projet pilote de production d’énergie éolienne dans le bassin des Mines, près de Parrsboro, en Nouvelle-Écosse.

« Sans l’appui du concepteur de la technologie, nous ne croyons pas que nous avons intérêt à maintenir notre participation dans ce projet », précise Emera.

OpenHydro en liquidation judiciaire

Une première hydrolienne a été déposée au fond du bassin des Mines en novembre 2016 et retirée six mois plus tard parce que les marées étaient trop fortes au site choisi. Une deuxième hydrolienne a été installée le 24 juillet, deux jours avant qu'OpenHydro n’annonce qu’elle n’investirait plus dans l’énergie marémotrice.

Un tribunal irlandais a alors confié le projet d’énergie marémotrice au syndic Grant Thornton.

L’hydrolienne de Cape Sharp Tidal Venture a été débranchée du réseau électrique de la Nouvelle-Écosse le mois dernier. Elle est toujours fonctionnelle toutefois, selon une porte-parole de la coentreprise, Stacey Pineau. Elle doit donc continuer à respecter les règles environnementales pendant le processus de liquidation judiciaire.

L'hydrolienne au fond du bassin des Mines ne produit plus d'électricité. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

La semaine dernière, le ministre de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse, Derek Mombourquette, a déclaré que l’hydrolienne ne pourrait rester au fond de l’eau encore très longtemps.

Emera n’investira plus à court terme dans des projets d’énergie marémotrice, selon Christian Richard, vice-président des projets spéciaux de l’entreprise. Il précise toutefois qu’elle appuiera indirectement de tels projets dans le cadre de sa participation à la Supergrappe de l’économie océanique du gouvernement fédéral.

Avec les informations d'Emma Davie, CBC