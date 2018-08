La motion déposée par son avocat indique qu'à Flint, les jurés seraient issus de quatre comtés dans un bassin d'environ 750 000 personnes, selon le rapport de The Flint Journal, tandis qu'à Détroit le bassin est plus important, comptant neuf comtés et 5,3 millions de personnes.

Amor Ftouhi est originaire de Tunisie et résident à Montréal.

D'après les autorités, l'homme, âgé de 51 ans, serait entré illégalement aux États-Unis, le 16 juin, par la municipalité de Champlain dans l'État de New York. Il y aurait acheté un couteau.

Selon la version des enquêteurs, le suspect se serait rendu cinq jours plus tard à l'aéroport international Bishop, situé à Flint au Michigan, à bord d'une fourgonnette. Sur place, l'individu aurait poignardé le lieutenant Jeff Neville, qui a survécu à l'agression.

Toujours selon les autorités, le suspect aurait crié « Allahu Akbar » qui signifie « Dieu est grand » au moment d'attaquer la victime.

Le procès devant jury devrait commencer le 5 novembre.