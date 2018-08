La Direction de la santé publique a mené sa propre enquête à la suite de cette histoire. Constat : des dizaines de jeunes auraient été tatoués par des individus qui les ont interpellés pour offrir leurs services au parc Ma-Villa de Sherbrooke.

« Ce qui nous inquiète, c'est que c'est une technique simple, qui peut être faite dans des endroits inappropriés et que c'est accessible », a déclaré Dre Mélissa Généreux.

La directrice de la santé publique en Estrie a confirmé que le tatouage amateur qui était offert était bien de style « stick and poke ». Ce type de tatouage est fait par des amateurs et est une technique plus artisanale exécutée point par point à l'aide d'une aiguille et de l'encre.

Dre Généreux a confirmé pendant le point de presse que les deux tatoueurs amateurs interpellés dans un parc ont été rencontrés afin de connaître leur façon de faire.

« Le fait rassurant, c'est que selon les pratiques que les deux hommes nous ont rapportées, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter outre mesure », rapporte-t-elle, soulignant que cette technique gagne en popularité auprès des jeunes.

Je crois que la perception des risques est diminuée chez les jeunes. Ils se disent que c'est une technique naturelle, artisanale, même ancestrale plus authentique, mais ce n'est pas parce qu'on utilise tous ces qualificatifs-là qu'on peut conclure que c'est sécuritaire pour la santé. Dre Mélissa Généreux, directrice de la santé publique en Estrie

La Direction de la santé publique rappelle que si les tatouages ne sont pas faits dans des conditions idéales, des complications peuvent s'en suivre.

« Peu importe la méthode, les deux grandes familles de risques sont de nature infectieuse. Il y a risque de transmission par le sang de l'hépatite B ou de l'hépatite C ou encore du VIH et ce autant pour la personne tatouée que le tatoueur », souligne Dre Généreux, qui ajoute que les risques d'infections bactériennes sont aussi à considérer puisqu'elles peuvent mener à un abcès ou une septicémie, une infection par le sang.

Dre Mélissa Généreux, directrice de la santé publique en Estrie Photo : Radio-Canada

Quelques consignes de base pour éviter les infections Être dans un état de consentir (pas sous l'effet de drogues ou de l'alcool);

Choisir un tatoueur qui a une expertise professionnelle;

Le tatouage doit être fait dans un environnement qui respecte des conditions d'hygiène de base;

Les mains du tatoueur doivent être désinfectées ainsi que la peau où sera fait le tatouage;

Le tatoueur doit mettre des gants et changer de gants à chaque tatouage;

Les aiguilles utilisées doivent être jetables et à usage unique;

Les soins de plaies doivent être adéquats une fois le tatouage exécuté;

Les équipements utilisés (aiguilles, rasoirs) doivent être disposés dans les contenants jaunes destinés à cet effet. Source : Direction de la santé publique de l'Estrie

Les deux hommes, âgés de 19 et de 21 ans, ont expliqué qu'ils ignoraient qu'il était interdit d'offrir de tels services à des mineurs dans un parc.

Rappelons qu'au Québec, l’industrie du tatouage n'est pas encadrée par une loi. Selon un rapport du groupe de travail sur la médecine esthétique du Collège des médecins du Québec, « bien qu’il y ait introduction d’un instrument au-delà de la peau, la pratique du tatouage et du détatouage ne fait l’objet d’aucun encadrement : pas de formation minimale, pas de normes d’asepsie et d’hygiène à respecter, pas de règles quant à l’obtention d’un consentement éclairé », apprend-on.

La direction de la santé publique en Estrie invite les gens inquiets de leur santé en lien avec un tatouage à composer le 811. Les témoins de ce type d'activité dans la région de l'Estrie sont invités à contacter les autorités en composant le 819-829-3400, poste 42250.