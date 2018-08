Dans un premier temps, les élus veulent déterminer où serait situé le futur point de vente de la Société québécoise du cannabis.

Ils veulent également modifier le zonage pour prévoir des secteurs bien précis où la culture pourrait être permise afin d'approvisionner la nouvelle filière, le tout dans le respect de la loi fédérale.

Le maire Réjean Porlier souligne que le volet de réglementation devant encadrer la consommation sur le territoire sera déposé plus tard. « On parle vraiment d'endroit pour la vente, on parle de zonage de production de cannabis. »

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

On ne sait pas s'il y a des gens vraiment qui en produiront parce que l'on sait qu'il y a déjà une lourde réglementation qui va venir au niveau du fédéral pour encadrer la production. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Une séance de consultation publique sur ce règlement est prévue le 4 septembre, afin de permettre aux citoyens de s'exprimer sur les choix et les zones prévues par la Municipalité.

Réjean Porlier a toutefois fait une mise en garde pour les participants à la consultation.

Ne venez pas avec l'idée qu'il n'y en aura pas, si c'est ça, c'est clair qu'il y en aura. On ne peut pas aller contre la loi. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Louisette Catto au conseil municipal de Sept-Îles Photo : Radio-Canada

La conseillère du district de Moisie-Les Plages, Louisette Doiron-Catto, a été la seule à voter contre le projet de règlement qu'elle ne veut pas cautionner.

Une partie du parc industriel Ferco, dans son district, pourrait notamment servir pour la production si un nouveau zonage est adopté.

Avec les informations de François Robert