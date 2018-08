Je remercie les pompiers, les secouristes professionnels et bénévoles qui sont intervenus dès la première minute et sont encore en train de creuser et de sauver des vies. Malheureusement, il y a une trentaine de morts confirmés et beaucoup de blessés graves. Matteo Salvini, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, en conférence de presse, à Catane

Les images diffusées sur les réseaux sociaux et par les médias italiens montrent qu'un tronçon de plusieurs dizaines de mètres du pont Morandi, construit dans les années 60, s'est complètement détaché de la structure pour s'écraser au sol.

Des voitures et des camions qui circulaient sur le pont ont ainsi fait un plongeon d'environ 45 mètres.

Des centaines d'ambulanciers, de pompiers et de policiers sont depuis engagés dans une course contre la montre pour secourir des survivants de la tragédie, survenue au moment où un violent orage s'abattait sur la région.

Un camionneur a stoppé son véhicule à quelques mètres de la fin du pont. Photo : La Presse canadienne/AP/Pompiers italiens

Des tonnes d'acier et de ciment à déplacer

Les images transmises par la télévision montrent des dizaines de secouristes s'activant autour de carcasses de camions et de voitures enterrés sous des tonnes d'acier et de ciment. Selon des sources policières de l'agence italienne ANSA, des camions ont aussi plongé dans la rivière Polvecera, qu'enjambe le pont.

Les débris du viaduc ont aussi touché les locaux d'une usine dont l'entrée se trouve en contrebas, mais seul le stationnement semble avoir été touché. L'entreprise était vide à l'approche du 15 août, jour férié en Italie, à l'exception de la présence d'une équipe de maintenance.

Un responsable de la protection civile, Angelo Borrelli, a indiqué pour sa part qu'aucune habitation n'a été touchée.

Je suis avec une immense appréhension ce qui est arrivé à Gênes et qui se profile comme une immense tragédie. Danilo Toninelli, ministre italien des Transports, sur Twitter

Une porte-parole des pompiers italiens, Amalia Tedeschi, a déclaré a la chaîne RAI que la portion qui a cédé faisait environ 80 mètres.

Des chiens spécialisés et de l'équipement lourd capable de soulever des morceaux du pont ont été appelés sur les lieux, a-t-elle fait savoir.

Les pompiers italiens disent par ailleurs craindre des fuites de gaz.

Une vue des décombres prise depuis la partie du pont restée intacte. Photo : Police italienne

L'autoroute 10 relie l'Italie à la France et à d'autres destinations touristiques. La circulation y était donc possiblement plus lourde que d'habitude en cette période de vacances.

Une « erreur d'ingénierie », selon un universitaire génois

Construit en 1967, le pont Morandi s'étend sur près de 1200 mètres, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Il reposait sur trois piles de béton de 90 mètres de haut.

Si capisce meglio la portata con questo video #pontemorandi #genova #video #crollo pic.twitter.com/c4XFXm4HuC — Farmacia Serra (@farmaciaserrage) 14 août 2018

Le quotidien suisse Le Temps rapporte qu'un professeur de structures en béton armé à la faculté d'ingénierie de l'Unversité de Gênes, Antonio Brencich, avait jugé en 2016 que le pont Morandi était une « erreur d'ingénierie ». Selon lui, la viscosité du béton avait été sous-estimée, ce qui avait entraîné des déformations de sa surface et une fissuration du béton.

Trop rigide, devenu très couteux à entretenir, le pont avait été équipé de câbles dans les années 80 et 90 afin de soulager sa structure. M. Brencich indiquait d'ailleurs que coût des réfections effectuées depuis la construction était anormal pour un pont qui aurait dû durer 100 ans.

En entrevue à Radio-Canada, le professeur Bruno Massicotte, de Polytechnique Montréal, a pour sa part souligné que le pont Morandi était en partie haubanné, comme l'est le pont de l'autoroute 25, reliant Montréal à Laval, et bientôt le nouveau pont Champlain.

« Si c’est bien fait, il n’y a pas de risque, s’il y a des problèmes d’entretien ou des problèmes conception, c’est là que les risques peuvent survenir », observe-t-il, en rappelant que l'entretien de tous ces ouvrages est « primordial ».

Il met par ailleurs en garde contre l'hypothèse déjà avancée que le pont Morandi aurait pu être victime d'un violent orage. « J’imagine que si le pont a 50 ans, ce n’est pas la première tempête qu’il voit. [...] Un orage, même s’il est violent, ce n’est pas normalement la cause de l’effondrement d’un pont », observe-t-il.

« Ça peut être ça. Mais si on était rendu là, c’est parce qu’il y avait des problèmes majeurs. »

Des travaux étaient en cours

En attendent que les raisons exactes de l'effondrement soient connues, le gestionnaire de l'autoroute 10, la société Atlantia, en fait déjà les frais; son action a fortement à la Bourse de Milan, avant que les transactions soient suspendues par les autorités.

« Des travaux de consolidation étaient en cours sur la base du viaduc », a commenté la société Atlantia. « Les travaux et l'état du viaduc faisaient l'objet d'activités constantes d'observation et de vigilance. [...] Les causes de l'écroulement feront l'objet d'analyses approfondies dès qu'il sera possible d'accéder en toute sécurité aux lieux », a-t-elle assuré.

Le ministre italien des Transports a déclaré lors d'une entrevue à la chaîne de télévision TG1 que « les premières indications sembleraient indiquer que la manutention avait été faite ». Il a aussi convenu que « ces tragédies ne peuvent pas arriver dans un pays civilisé comme l'Italie », avant d'assurer que « les responsables devront payer ».

Le pont enjambe un secteur de la ville de Gênes en Italie. Photo : Marco Ferraglioni

Le pont autoroutier est notamment construit dans une zone industrielle. Photo : Google Maps

Mes pensées sont avec les familles des victimes de la tragédie survenue à Gênes, une ville que je connais bien et que j'aime pour y avoir habité pendant plusieurs années #Genova — François-P. Champagne 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 14, 2018