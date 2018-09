Pierre René de Cotret a toujours écrit. Il travaille depuis un bon moment dans le monde du journalisme et de la traduction. On le trouve aussi dans les pages de la revue Stop (pour sa nouvelle Paul et la pluie), ainsi que dans l’univers de la chanson (il a notamment écrit des textes pour Sylvie Paquette et Hugo Lapointe). Et plus le temps passe, plus il veut écrire.

Les premières lignes de Surprenante Florence



Florence m’a appelé pour proposer qu’on se voie cette semaine. Surprise!

Je la connais depuis l’Université et je l’ai toujours trouvée très désirable, Florence. Nous nous croisons une fois ou deux fois par année au hasard de la vie et des amis communs, et nous avons toujours beaucoup de plaisir ensemble. À l’occasion, nous avons même passé des fins de soirée en tête à tête, à prendre un verre jusqu’aux petites heures du matin. Chaque fois, je me disais que ce serait vraiment doux de dormir à ses côtés, chez elle ou chez moi, non sans avoir auparavant caressé son corps toujours un peu bronzé, dont j’ai si souvent rêvé. Mais bon, visiblement, elle ne me désire pas, c’est la vie. J’ai donc fini par accepter, après un délai relativement raisonnable, que je n’étais pas son type d’homme et puis tant pis.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Beau texte qui sait tenir le lecteur en haleine. L'écriture est simple, linéaire et limpide.

Louenas Hassani, lecteur 2018

