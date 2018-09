Stefannie Caisse a derrière elle plus de 20 années d’expérience comme réalisatrice télé pour les chaînes ICI Radio-Canada, ICI ARTV, ICI Explora, MuchMusic, MusiquePlus, Musimax, Bell TV, TV5 et Super Écran. Elle laisse tout tomber en juin 2016 et quitte la Belle Province avec son mari et ses deux garçons pour vivre sur l’île de Chypre. Aventurière de nature, blogueuse, photographe et exploratrice du monde, elle collabore maintenant à la revue Véro, de Véronique Cloutier, et commence l’écriture de son premier roman.

Les premières lignes de Montréal-Kirkuk



Au moment où j’écris ces mots, environ 7,5 billions d’êtres humains vivent sur la planète terre, moi incluse. J’ai toujours pensé que lorsque nous rencontrons une nouvelle personne cela tenait du miracle. Pourquoi lui ou elle sur notre chemin de vie et pas un autre? Hasard ou coïncidence? En fait, c’est ce que je me suis dit quand j’ai rencontré Hani. Laissez-moi vous raconter l’histoire d’une des rencontres les plus extraordinaires que j’ai faite. Une rencontre qui changea ma vie à jamais.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Un style simple, pas trop fardé, une histoire dont la touche optimiste nous emplit de douces pensées.

Louenas Hassani, lecteur 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Vous aussi, vous écrivez? La période d'inscription pour un autre de nos prix de la création, le Prix de la nouvelle (fiction) est en cours du 1er septembre au 31 octobre!