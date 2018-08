D'après ce sondage, 97 % des 6500 répondants souhaitent que soit interdite l'utilisation de logiciels automatisés qui se servent d'algorithmes pour contourner les limites du nombre de tickets qu'une personne peut acheter sur le web.

Parmi eux, plus des trois quarts sont pour la fixation d'une limite de prix pour les billets revendus et plus de la moitié des sondés jugent nécessaire de poursuivre en justice ceux qui ne s’y résigneraient pas.

Le 1er juillet, le gouvernement ontarien devait bannir les logiciels d'achat automatisé et interdire la revente de billet de spectacles qui dépassent de plus de 50 % la valeur nominale. Le nouveau gouvernement conservateur a cependant suspendu l'entrée en vigueur de cette loi, tandis que le gouvernement albertain a déposé un projet de loi similaire l'année dernière.

Le problème des prix exorbitants en revente s'était notamment manifesté l’été dernier pour les billets de la tournée pancanadienne de The Tragically Hip.