L'adolescent de 16 ans se souvient des rues de Cité Soleil, sa commune natale. Il se souvient même d’y avoir été approché par des membres de gang alors qu’il jouait avec son ami dans le bidonville. Il se souvient aussi de la faim et de la précarité de l’eau dans la capitale Port-au-Prince.

Les parents d'Hudson Guenette ont fait face à la pauvreté extrême, luttant pour nourrir une famille de six enfants.

En y repensant, maintenant que je connais le mode de vie des enfants au Canada, je peux dire que c'était des conditions difficiles, mais à l'époque c'était normal pour moi. Hudson Guenette

Sa vie a changé quand il avait six ans.



Après le décès de ces deux sœurs aînées, ses parents biologiques l'ont placé en adoption en espérant qu’il jouirait ainsi d’une meilleure vie.

Il a été adopté par un couple d'Edson en Alberta.

Ses parents adoptifs, Ross et Chanda Guenette, l’ont introduit à la culture canadienne et tout particulièrement au hockey.



Selon sa mère adoptive, le sport a aidé le jeune Hudson à surmonter le deuil de ses parents biologiques : sa mère fût emportée par la tuberculose et son père par le séisme de 2010.

Après plusieurs années de perfectionnement, le jeune joueur a un avenir prometteur sur la patinoire.

Il poursuit actuellement des études à la Okanagan Hockey Academy d'Edmonton (OHA), une école spécialisée dans le hockey. Attaquant dans l'équipe midget, il a marqué 12 points en 36 matchs la saison dernière.

L'hockeyeur a récemment travaillé pour la Oilers Hockey School en tant qu’entraîneur. À cette occasion, il a enseigné les rudiments du sport à de jeunes âgés de 5 à 15 ans.



Ses entraîneurs le décrivent comme un travailleur acharné autant avec que sans ses patins.

Hudson Guenette espère un jour jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais son principal objectif pour le moment est de permettre à ses deux sœurs cadettes, qui vivent toujours en Haïti, de venir au Canada.