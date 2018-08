Un texte de Maude Montembeault

Le soleil se couche sur le lac Clair, en Haute-Mauricie. Photo : Jean-Marc Ouellet

Premier arrêt dans un décor à faire rêver : le bord du lac Clair. Le genre d’endroit où on voudrait tous s’enfuir, où l’expression « la sainte paix » aurait pu être inventée. C’est ici que se sont posés Jean-Marc Ouellet et sa femme.

Jean-Marc Ouellet et son épouse Lucie Photo : Radio-Canada/Yoann Denece

M. Ouellet est anesthésiologiste. Originaire du Bas-Saint-Laurent, il a pratiqué l’anesthésiologie pendant 25 ans au CHU de Québec. Il a été chef de service, chef de département et coordonnateur. L’homme a presque tout vu et connu dans sa carrière. Les gros cas stimulants et les chirurgies qui durent des heures ont longtemps fait partie de son quotidien. Les horaires épuisants aussi. Cette époque est révolue.

Jean-Marc Ouellet s'amuse avec ses chiens Photo : Radio-Canada/Yoann Denece

Depuis cet été, le docteur Ouellet travaille à temps plein à l’hôpital de La Tuque, à 20 minutes du lac Clair. Il pratique désormais dans un modeste, mais moderne, bloc opératoire d’un hôpital tout aussi modeste qui attendait depuis cinq ans son anesthésiologiste. Auparavant, l’hôpital avait recours à des anesthésiologistes dépanneurs, ce qui coûte souvent plus cher.

« Je vais être quelqu’un d’important pour le reste de ma carrière contrairement à ce qui se passe souvent dans les grands centres où on est un parmi tant d’autres. On fait notre possible, on travaille, on fait des heures de fous, mais on ne reçoit pas autant de gratification », raconte-t-il.

Tous les jours, Jean-Marc Ouellet peut admirer le lac Clair Photo : Radio-Canada/Yoann Denece

Sur la terrasse de sa demeure, où le chaud vent de juillet peine à nous rafraîchir, il me confie à quel point sa décision de s’établir en région éloignée a été difficile à prendre. Certains membres de son entourage ont même tenté de le dissuader.

« On m’a dit : ''Il n’y a jamais personne qui a fait ça''. Il n’y a jamais personne qui est parti d’un gros centre, d’un gros milieu pour aller travailler à La Tuque ou dans un petit centre comme La Tuque. »

Le médecin spécialiste avoue s’être senti jugé. « Ça prend presque un coup de pied au derrière. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui te découragent, qui ne comprennent pas ta décision. » Au-delà du désir de se sentir plus utile professionnellement en soignant les patients de La Tuque, c’est aussi pour sa santé à lui qu’il l’a fait. Sa santé mentale et physique.

À 59 ans, le Dr Ouellet ne voulait plus affronter le rythme infernal de la capitale nationale. « Chaque soir, c’est une aventure retourner à la maison. Tu ne sais pas s’il va y avoir un accident. Ça peut te prendre 20 minutes comme une heure. C’est une source de stress. Stress le matin, stress le soir, des gros cas dans le jour et des gardes. »

Au CHU où il travaillait, il a vu de nombreuses personnes devenir malades juste avant leur retraite. « J’arrive à un âge charnière et chaque jour je dois en profiter, car demain je ne sais pas si je vais me trouver une bosse quelque part. »

Le karaté est une activité qui permet à Jean-Marc Ouellet de relaxer. Photo : Radio-Canada/Yoann Denece

Deuxième arrêt, le terrain de golf de La Tuque où M. Ouellet rigole en ratant son premier élan devant notre caméra. Peu de temps après, il propulse la balle à plus de 200 verges sans difficulté.

Jean-Marc Ouellet aime prendre du temps pour jouer au golf. Photo : Radio-Canada/Yoann Denece

Même en étant de garde, le médecin spécialiste peut prendre du temps avec sa femme et ses chiens, pratiquer le karaté, le golf ou un autre de ses nombreux loisirs. « Si je regarde autour de moi, tous ceux qui courent, qui courent, qui courent, ils veulent tous ralentir, mais c’est très difficile. Nous autres, on a décidé de le faire. » Il blague en ajoutant : « Le seul trafic que le peux avoir ici, c’est de croiser deux camions qui se suivent sur la 155 ou deux chevreuils qui traversent le chemin! ».

Jean-Marc Ouellet travaille en étroite collaboration avec ses collègues du bloc opératoire. Photo : Radio-Canada/Yoann Denece

Troisième arrêt, le bloc opératoire. En compagnie de mon collègue caméraman Yoann Dénécé, nous avons accompagné le Dr Ouellet en salle d’opération. Nous y avons constaté que l’équipe chirurgicale doit être tissée serrée, que les liens entre eux doivent être solides puisque dans un milieu comme celui de La Tuque, chaque collègue est essentiel. « On se sent beaucoup plus précieux, ce qui fait l’intérêt de venir travailler dans un milieu comme ici. On se sent important. »

Jean-Marc Ouellet dans le bloc opératoire de La Tuque Photo : Radio-Canada/Yoann Denece

Avec douceur et assurance, le Dr Ouellet endort la patiente qui subira l’opération à laquelle on assiste. Même s’il bénéficie de plusieurs primes pour s’installer en région éloignée, l’anesthésiologiste a consenti à une réduction de salaire. « Actuellement, c’est la course à l’argent. Tout le monde veut plus d’argent et les gens sont prêts à tout pour avoir plus d’argent. C’est un peu triste [...] Quand j’ai décidé de venir ici, je savais que j’aurais une grosse diminution de salaire. Ce n’était pas une question de salaire. »

Sur le chemin du retour avec mon caméraman Yoann, qui est devenu un ami proche au fil des ans, on revient sur les propos de Jean-Marc Ouellet, le médecin qui s’est prescrit de ralentir dans une société qui, pourtant, valorise la performance. Cette journée-là, on n’a pas déniché de « scoops », on n’a pas changé le monde. Par contre, la rencontre nous a fait réfléchir. On a conclu qu’on espérait revoir M. Ouellet, idéalement en kayak sur le lac Clair, mais surtout pas sur le chemin de l’hôpital ou en salle d’opération.