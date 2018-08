« Nous sommes encore un peu secoués par l’expérience », raconte Hannah Bihun.

La femme et son partenaire dormaient dans une tente sur leur propriété, à environ 100 kilomètres au nord-est de Winnipeg, quand ils ont été réveillés par le bruit de leur chien qui grondait.

Elle a regardé dehors et a vu un ours noir se tenir à environ deux mètres de distance.

Ce n’est pas le premier ours qu’ils ont rencontré, mais dans le passé, faire du bruit et se faire paraître plus gros effrayait l’ours, mais cette fois, rien ne fonctionnait.

Le couple ayant laissé son répulsif à ours dans une camionnette à quelques minutes de marche de la tente, l'homme et la femme décident de prendre leur chien et d'essayer de rejoindre le véhicule, avec l’ours qui les suit.

Au moment où ils arrivent à la remorque, Hannah Bihun réalise que dans la hâte, ils avaient oublié de prendre leurs téléphones et leurs clés.

« On est donc là debout, en sous-vêtement et pieds nus, sans pouvoir monter à bord du véhicule », raconte-t-elle.

Pendant que le partenaire de Mme Bihun essayait de retenir l’ours, la campeuse brise une vitre du véhicule avec sa main pour y pénétrer.

Après avoir récupéré le répulsif à ours, l’animal finit par s'éloigner, se souvient-elle, mais à leur retour à la tente, ils découvrent que l’animal avait tout déchiré.

C’était vraiment très effrayant. Ça va changer notre manière de voir les choses. C’est facile de devenir un peu complaisant lorsque vous passez beaucoup de temps dans la nature. Hannah Bihun

Bien que Hannah Bihun se considère comme « intelligente » et ne garde pas de nourriture dans la tente, d'autres personnes ne prennent pas les mêmes précautions et c'est un problème, dit-elle.

« Ils sont de plus en plus habitués aux gens, affirme Mme Bihun. C’est très dangereux pour les gens qui campent et pour les gens qui vivent dans la nature sauvage, parce que nous avons besoin qu’ils aient un peu peur de nous. »

De plus en plus fréquent

Ce n’est pas le premier incident concernant un ours dans l'est du Manitoba cet été.

À la mi-juillet, une jeune fille a été blessée lorsqu'un ours est entré dans la tente familiale au lac South Cross, à environ 135 kilomètres au nord-est de Winnipeg, dans le parc provincial Whiteshell.

Au début de juillet, un ours a mordu un homme à la jambe lors d'une randonnée le long du sentier Mantario, près du lac Big Whiteshell, à environ 30 kilomètres au nord du lac South Cross.

Finalement, si personne n'a été blessé, une famille a dû laisser son pique-nique après qu'un ours se soit invité à manger sur les rives du lac Caddy, juste au sud du lac South Cross dans le Whiteshell.