L’enquête trimestrielle indique que 33 % des Nunavutois de 15 ans et plus ont déclaré avoir consommé de la marijuana au cours des trois derniers mois contre 26,8 % des Ténois et 23,1 % des Yukonnais.

En comparaison, la moyenne canadienne était de 15,6 %. La Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick sont chacun à 17,3 %, tandis que la Saskatchewan enregistre un taux de 9,9 %.

Question d’âge

L’analyste Michelle Rotermann de Statistique Canada croit que ces résultats viennent du fait que la moyenne d’âge dans les territoires du Nord est plus jeune que celle des provinces.

Les répondants de moins de 25 ans ont ainsi enregistré un taux de consommation plus de deux fois plus élevé que celui de leurs aînés. L’enquête a ciblé au Nord les résidents des trois capitales.

Quand on regarde la prévalence de l’usage de cannabis, nous observons un impact très important de l’âge. Michelle Rotermann, analyste senior, Statistique Canada

Alors que la moyenne d’âge au pays est de 41 ans, elle est plutôt de 31 ans à Iqaluit, de 34 ans à Yellowknife et de 37 ans à Whitehorse.

L'enquête nationale de Statistique Canada révèle également que 28 % des utilisateurs actuels croient que leur consommation risque d'augmenter une fois la légalisation en place le 17 octobre.