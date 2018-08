Dans un rapport soumis à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, qui analyse le projet de terminal maritime sur la rive nord du Saguenay, l'expert du ministère estime que la rentabilité de la mine n'est pas envisageable dans un avenir prévisible.

L'analyse est signée par Dick McCollough, économiste à la direction générale de l'évaluation environnementale et stratégique du ministère. Il y trace le portrait de l'évolution du marché de l'apatite dans le monde.

L'économiste constate qu'il n'était plus que de 80 $ américains la tonne au 31 décembre 2017, alors que le seuil de rentabilité établi par Arianne Phosphate se situe entre 125 $ et 130 $.

Il compare aussi le projet d'Arianne Phosphate à un projet minier semblable, celui de mine Arnaud sur la Côte-Nord, actuellement en veilleuse même si les investissements nécessaires y sont moins importants.

Dans son rapport, Dick McCollough conclut que la situation financière d'Arianne Phosphate semble précaire, sinon insoutenable à court et moyen terme, en raison principalement de l'importance des investissements requis pour l'ensemble du projet, de la faiblesse des prix, d'un marché international saturé et de l'absence de partenaires financiers .

Il ajoute que sans même prendre en compte les différents enjeux environnementaux et sociaux [...] le projet pris dans son ensemble ne semble pas justifiable économiquement à court ou moyen terme, sur un horizon d'au moins 10 ans .

Appelé à commenter ces conclusions, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a assuré que le projet minier avait toujours l'appui du gouvernement.