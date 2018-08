Ottawa a annoncé lundi que M. LeBlanc succédait à Marc Garneau à la tête du Groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière.

Je suis impatient de poursuivre le travail amorcé avec nos partenaires des provinces et municipalités. Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

Le nouveau ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair, y remplace pour sa part ses collègues Ahmed Hussen, ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Le geste a très vite semblé porter ses fruits. Au terme d’une réunion téléphonique réunissant des ministres fédéraux et provinciaux et le maire de la ville de Toronto, la ministre ontarienne Lisa MacLeod s'est félicitée de ne plus avoir le ministre Hussen comme interlocuteur. Mme MacLeod et M. Hussen sont entrés en conflit ouvert sur la question des réfugiés.

Lisa MacLeod s’est toutefois montrée incisive à l’endroit du gouvernement Trudeau, réitérant la demande ontarienne d’une enveloppe de 200 millions de dollars pour faire face à l'afflux de demandeurs d'asile.

Le gouvernement fédéral a l'obligation de payer pour l'échec de ses politiques. Lisa MacLeod, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario

Pour Mme MacLeod, l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile coûte à la Ville de Toronto 74 millions de dollars, alors que le gouvernement fédéral lui a versé seulement 11 millions de dollars. Elle estime également que la Ville d'Ottawa débourse 12 millions en frais de logement pour cette population migrante et que son gouvernement verse 90 millions en aide sociale et 20 millions en services scolaires.

L’Ontario a aussi rejeté la demande fédérale d'une participation de la province au système de triage promis depuis avril et qui ne s'est pas encore matérialisé.

« Nous ne participerons pas à ça. C'est une question pour le gouvernement fédéral », a lancé la ministre MacLeod.

Le Québec en attente

Dans une déclaration du porte-parole du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Heurtel, le gouvernement Couillard a rappelé qu'il attendait toujours le système de triage. Celui-ci doit permettre de diriger rapidement les migrants qui arrivent, presque tous, par le chemin Roxham au Québec, mais dont un grand nombre veut s'établir en Ontario.

Québec insiste sur l'importance de réduire le délai d'examen des dossiers des demandeurs d'asile.