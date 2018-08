Un texte de Sophie Muller

Richard Chau, l’une des victimes, avoue qu’il se sent généralement plus en sécurité quand il roule en groupe. « Quand je roule seul, les automobilistes sont très malpolis. »

Et pourtant, c’est lors d’une sortie de groupe qu’il a eu son accident de vélo le plus grave, et souffre aujourd’hui de multiples contusions.

Il ne s’explique pas comment l’accident a pu arriver, et se rappelle seulement s'être retrouvé par terre, sur le bas-côté, et avoir regardé le ciel. « J’ai ensuite réalisé qu’on avait eu un accident. »

Richard Chau est l'une des personnes blessées dans l'accident de samedi. Photo : Facebook

« Un accident de cette ampleur est rare », explique Albert Nguyen, président de l'Edmonton Road and Track Club, une association qui organise des sorties en vélo de route.

Les causes de l’accident ne sont d’ailleurs pas encore connues, et selon la gendarme Chantelle Kelly, aucune accusation n’a encore été déposée. À ce stade, dit-elle, rien n’indique que le conducteur du véhicule ait été distrait par l’utilisation de son téléphone, et l’alcool et la vitesse ne sont pas en cause.

File indienne ou double file?

Parmi les commentaires publiés sur les médias sociaux, plusieurs conducteurs se disent surpris de voir des cyclistes emprunter une autoroute, où la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h. Le groupe roulait en effet sur l’autoroute menant à Sherwood Park, à l’est d’Edmonton.

Richard Chau explique que son groupe emprunte cet itinéraire toutes les semaines. « C’est une des seules voies possibles pour sortir de la ville et rejoindre la campagne », ajoute M. Nguyen.

D’après les règles du ministère albertain des Transports, les cyclistes sont censés rouler en file indienne, sauf dans le cas où ils doublent un autre vélo.

Ce n’était pourtant pas le cas samedi dernier, a confirmé M. Chau. « Nous faisions une rotation de peloton », explique-t-il, une technique selon laquelle des paires de coureurs se relaient régulièrement pour mener le groupe.

Rouler deux par deux est une pratique courante parmi les associations de cyclisme, précise-t-il.

Les équipes de secours s'occupent des victimes après l'accident de samedi. Photo : Miles Clarke

Selon M. Nguyen, il s’agit même d’une technique qu’il recommande : cela accroît la visibilité des cyclistes sur la route, et cela réduit la longueur du groupe, ce qui permet aux automobilistes de les doubler plus rapidement.

Le responsable aimerait donc que la province change la règle de la file indienne et les autorise à rouler deux par deux.

Sensibilisation

Les automobilistes, de leur côté, doivent respecter une distance minimale lorsqu’ils suivent des cyclistes et changer de voie pour les doubler.

Ce n’est pourtant pas toujours le cas, fait remarquer M. Chau.

Tous les cyclistes vous diront qu’il y a beaucoup de mauvais conducteurs sur la route qui passent très près. Richard Chau, cycliste

À l'Edmonton Road and Track Club, chaque nouveau membre peut suivre une formation avant de prendre la route pour la première fois. « On lui apprend avant tout à avoir un comportement prévisible », dit M. Nguyen.

Toutefois, beaucoup de membres disent être souvent maltraités par les automobilistes, dit le responsable. « On leur dit de quitter la route, on crie après eux. »

Ce qu’il faudrait, suggère-t-il, c’est une campagne de sensibilisation qui « humanise les cyclistes ». « Nous sommes des hommes et des femmes comme eux, et il ne s’agit pas d’opposer les autos aux vélos, mais d’apprendre à partager la route entre humains ».

Avec des informations de Nola Keeler