Un texte de Jean-Philippe Nadeau

La demande d'injonction de Rocco Achampong vise à maintenir le statu quo pour éviter toute confusion parmi les électeurs. C'est le moment que le gouvernement Ford a choisi pour intervenir durant la campagne que le candidat d'Eglinton-Lawrence conteste en particulier.

Rocco Achampong se présente comme conseiller municipal. Photo : Radio-Canada

Rocco Achampong dit que le projet de loi des conservateurs viole les règlements municipaux, en plus de créer de l'ambiguïté et de l'incertitude. Tous les candidats ont dépensé depuis le 1er mai des sommes d'argent dans des publicités selon les délimitations des quartiers actuels de la ville; or, si elle est adoptée, la loi nous forcera à nous présenter moins nombreux dans des arrondissements plus vastes.

M. Achampong parle d'une obligation constitutionnelle de prévenir les électeurs pour ne pas les induire en erreur. Le candidat, qui évite de parler des motivations du premier ministre, parle néanmoins d'un affront à la démocratie. Il dit qu'il aurait préféré un débat sur la question, quitte à réduire la taille du conseil municipal avant les élections de 2022.

Il n'est pas garanti que cette mesure fasse économiser 25 millions de dollars en quatre ans à la Ville ni qu'un conseil réduit puisse mieux représenter la voix de tous les citoyens. Rocco Achampong

La spécialiste en politique municipale de l'Université d'Ottawa, Caroline Andrew, ne pense pas que les tribunaux lui donneront raison même si sa requête a du mérite. Comme on le sait, la constitution canadienne donne aux provinces l'entièreté de la responsabilité ou les pouvoirs sur les municipalités. Mais je trouve que la décision du gouvernement de Ford est vraiment une très mauvaise décision selon moi pour la vie municipale et pour la démocratie locale.

Le projet de loi sur la réduction de la taille du conseil devrait être adopté mardi après-midi à Queen's Park, où les conservateurs détiennent la majorité absolue. On s'attend à ce que la Cour supérieure de l'Ontario rende sa décision d'ici la fin de la semaine.