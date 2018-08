Faire pousser des vignes au Manitoba, où les températures descendent régulièrement jusqu'à -30 degrés Celsius en hiver, ce n’est pas une tâche facile. Pourtant, le vigneron manitobain parvient à produire des raisins sur plus de 6000 mètres carrés.

Les récoltes peuvent être bonnes ou mauvaises, les vignes ne disposant que d'une courte période de chaleur pour produire les raisins. À cause des conditions difficiles, Jeff Engel ne peut pas produire de vin rouge, car ce type de raisin exige un climat plus chaud.

« Le froid réduit la production. Sans parler des insectes, des champignons et de la grêle, qui sont aussi des problèmes ici. Une année, nous avons reçu beaucoup de grêle et nous avons perdu toute notre récolte », affirme le producteur.

Mais, quand on est passionné comme Jeff Engel, on ne recule pas devant les défis. « On peut dire que c'est un passe-temps qui est devenu très prenant », affirme-t-il à la blague.

« Je me suis dit que, si on le faisait en Saskatchewan, je pouvais le faire ici », souligne-t-il.

Des raisins transformés à Winnipeg

Malgré ces difficultés, depuis cet été, il vend ses récoltes au seul transformateur vinicole de Winnipeg, Shrugging Doctor. Son produit, 100 % local, est commercialisé sous ce nom.

Les deux jeunes propriétaires de Shrugging Doctor ne vendent que des produits canadiens, et, quand c'est possible, manitobains. « Rien de tel que de se balader entre les vignes et de cueillir les fruits qui feront votre vin », dit Zach Isaacs, le cofondateur de Shrugging Doctor.

D'après son partenaire, Willows Christopher, le vin provenant de raisins du Manitoba a un goût et un arôme uniques. « Des raisins du Manitoba ne goûteront jamais comme ceux de la Californie ou de l’Europe. Ils ont leur propre goût. Je crois que nous pouvons offrir un produit unique », explique-t-il.

D'après les deux propriétaires de Shrugging Doctor, c’est le climat froid qui engendre un vin un peu plus acide, dont la teneur en alcool est légèrement plus basse que celle des vins méditerranéens.

De l’aide des Américains

Si la culture des vignes est maintenant possible au Manitoba, c’est grâce aux recherches de l'Université du Minnesota, à 700 km au sud de Blumenfeld.

L’État du Minnesota est reconnu pour ses températures froides, comme celles du Manitoba. Depuis 40 ans, les chercheurs de l’Université élaborent diverses variétés de raisins comme le Frontenac, l'Itasca ou la Crescent.

Tout ces types de raisins et le type de vin sont nouveaux. Nous n’avons pas l’expérience ou les connaissances en matière de vin comme certains endroits dans le monde.Tout le monde est nouveau en matière de vin ici et c’est une manière de faire différente. Matt Clark, chercheur de l’Université du Minnesota

Pour l’instant, certains types de vignes appartenant à Jeff Engel ne mûrissent pas et ne produisent pas encore beaucoup de résultats, mais l’été chaud du Manitoba permet de rattraper le coup pour les autres.