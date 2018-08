Le léopard noir, une femelle nommée Bagheera, a fait sa première apparition publique lundi avec son frère.

Ça s'est passé numéro un! C'est sûr que la première journée à la pouponnière, pour eux, c'est un changement niveau bruit et mouvement, mais ils s'adaptent très très bien. Ils sont très à l'aise, ils sont très sociables aussi , soutient la biologiste du Zoo de Falardeau, Gabrielle Fortin.

Une vingtaine d’animaux ont vu le jour depuis le début de 2018 à l’établissement. L’une des naissances les plus surprenantes est sans conteste celle d’un tigre blanc au début de l’été.

Ce tigre blanc est né au début de l'été au Zoo de Falardeau. Photo : Radio-Canada

Le dernier tigre blanc qui est né au Canada, c'est il y a 50 ans, alors, oui, c'est rare et ça a été une surprise. Daniel Gagnon, propriétaire, Zoo de Falardeau

On a de plus en plus de reproduction ici. Nos tigres blancs, c’était leur première portée à vie qu’ils avaient, donc on s’attend à ce qu’ils en aient d’autres au fil des ans. On est bien contents, bien fiers de ça! , ajoute la biologiste Gabrielle Fortin.

Achalandage record

Les visiteurs sont nombreux à venir observer les nouveaux venus. Les propriétaires du Zoo de Falardeau espèrent attirer plus de 100 000 visiteurs cette année.

L'achalandage augmente chaque année. J'ai vu déjà des chiffres, certains zoos disaient que ça avait baissé un peu, mais, nous, ça augmente , affirme Daniel Gagnon.

Ce dernier a des idées plein la tête pour améliorer son offre. L'établissement a notamment investi 350 000 $ pour acquérir deux rhinocéros blancs qui devraient arriver d'ici quatre mois.