Claude Rivest : Il y a des pressions sur votre famille et vos amis pour vous forcer à cesser de vous exprimer...

Omar Abdulaziz : Ça ne va pas m'arrêter. Je vais continuer à émettre mes opinions sur Twitter et je vais continuer à parler de ce qui se passe en Arabie saoudite. Je vais continuer à demander davantage de changements. De cette manière, je crois que ça ne va pas me nuire, mais me rendre plus fort.

Un parcours de militant Le militantisme politique d'Abdulaziz a débuté en 2009 lorsqu'il a déménagé au Canada pour étudier l'anglais. En 2013, les autorités saoudiennes ont mis fin à sa bourse et lui ont demandé de rentrer au pays. Craignant pour sa sécurité, il a demandé l'asile au Canada en 2014 et il vit maintenant en tant que résident permanent au Québec.

C.R. : Pouvez-vous nous donner des exemples de représailles?

O.A.: Ils sont entrés dans ma maison et ils ont pris [mon frère] comme otage. Je crois que c'était des représentants des autorités saoudiennes. Ils lui ont demandé de me dire d'arrêter de critiquer le régime et de parler de débattre de certains enjeux. Mon frère m'a appelé pour me demander, me supplier même, d'arrêter de parler et de demeurer silencieux, mais j'ai refusé.

C.R. : Quels propos avez-vous publiés sur les réseaux sociaux qui auraient pu fâcher le pouvoir saoudien?

O.A. : J'ai dit aux autres étudiants saoudiens qu'ils avaient le droit de rester au Canada et que personne ne pouvait les forcer à partir. Je leur ai aussi mentionné que, s'ils voulaient demander l'asile, ils seraient probablement acceptés. [Les autorités saoudiennes] n'ont pas aimé ça, car ces étudiants représenteraient un nouvel ennemi politique pour le régime.

C.R. : Vous semblez assez déterminé à poursuivre la bataille, votre but est maintenant de soutenir les étudiants saoudiens qui sont au Canada?

La loi canadienne est très claire. Si vous sentez que vous êtes en danger et que vous ne pouvez pas retourner vivre en Arabie saoudite, tu peux appliquer pour l'asile politique au Canada. Pour moi, si je reste silencieux et que j'accepte d'avoir peur pour la sécurité de ma famille et pour la mienne, tout le monde restera silencieux. Quelqu'un doit dire : "Non!". Si je retourne en Arabie saoudite, je suis convaincu que je serai emprisonné.

C.R. : Que pensez-vous de la position du Canada en ce moment ?

O.A. : Je crois que les Canadiens devraient être fiers de leur pays. Le Canada n'a commis aucune erreur. Le pays a tenté d'aider ces gens. C'est le rôle du Canada d'en parler, ça fait partie de ses valeurs. C'est pourquoi le Canada est apprécié sur la scène internationale.