Avec les informations de Tanya Neveu

L'incendie qui s'est déclaré à l'intérieur des limites du parc en juillet dernier retarde l'ouverture des unités de logement, initialement prévue le 20 juillet dernier. Des matériaux de construction ont été brûlés par le brasier.

À lire sur le sujet : Un incendie dans le secteur prêt-à-camper du Parc national d’Opémican

Un délai de livraison des nouveaux équipements pour remplacer ce qui a été ravagé par le feu oblige les dirigeants du parc à reporter l'ouverture de ces unités.

Au moins deux installations de prêt-à-camper auraient été la proie des flammes. Photo : gracieuseté

Malgré l'incendie, la forêt a déjà commencé son processus de régénération, explique selon le directeur du parc, Dany Gareau.



« Peut-être deux semaines après l'incendie, les aiguilles des pins rouges et des cèdres se sont mises à tomber un peu comme des feuilles tombent à l'automne. C'est devenu super beau, tout orange, comme à l'automne. On voit déjà de la reprise de fougère et de plantes un peu partout en sous-bois »



Quatre terrains de camping sont toutefois accessibles et trois sentiers pédestres sont aussi ouverts à la population depuis quelques semaines.



Nouveau secteur



Le Parc national d'Opémican a aussi procédé à l'ouverture du Belvédère de la Grande Chute.



Déjà, les commentaires sont positifs, dit Dany Gareau.



« Les commentaires sont ultra positifs jusqu'à maintenant. Les visiteurs sont complètement charmés et étonnés par le paysage du Témiscamingue. Les gens ne s'attendent pas à ce genre de paysage là! », souligne-t-il.