Le premier ministre Philippe Couillard a profité de la tribune qui lui était offerte pour demander aux gouverneurs américains de profiter des élections de mi-mandat aux États-Unis, en novembre prochain, pour faire valoir l'importance de l’accord.

« C’est clair que tous les États limitrophes de la frontière comprennent très bien, parce que c'est sous leurs yeux tous les jours, le niveau d'intégration des économies. Quand on dit que 9 millions d'emplois dépendent du commerce avec le Canada, beaucoup de ces emplois sont localisés le long de la frontière. Ces États-là, ils le savent, on n'a pas besoin de les convaincre. C'est le reste des États-Unis et la Maison-Blanche avec qui il faut travailler également. »

D'ailleurs, le gouverneur du Vermont, Phil Scott, et le premier ministre Couillard ont montré leur unité, dimanche, en signant une déclaration commune sur la coopération économique.

Une ligne rouge

Le négociateur en chef pour le Québec dans le dossier de l'ALENA, Raymond Bachand, était présent pour appuyer M. Couillard.

« On se rend compte qu'aux États-Unis, il n'y a pas un seul gouverneur qui a demandé la fin de l'ALENA, comme il n'y a pas un sénateur [qui l'a fait], et c'est la grande force du Canada dans cette négociation-là. Quelles que soient les tentatives de modernisation que le président fait, il y a une ligne rouge : l'ALENA va continuer. »

Les participants à la conférence n'étaient toutefois pas tous sur la même longueur d'onde; les discussions ont été vives dans l'après-midi.

Lors de la conférence de presse clôturant la réunion, le premier ministre Couillard s'est fait demander s'il y avait un plan B en cas d'échec du renouvellement de l'accord.

« Personne n'a rencontré un gouverneur aux États-Unis qui n’est pas favorable à la reconduction de l’Accord de libre-échange nord-américain, c’est tellement évident. Les 9 millions d’Américains ont besoin de cet accord du commerce libre pour prospérer, avoir de bons emplois, même chose de notre côté », a souligné le premier ministre du Québec.

« Tout le monde est sous la direction d’un renouvellement, d’une modernisation nécessaire, a-t-il dit. Souvenez-vous, l’accord a été signé la première fois et il n’était pas question de commerce électronique. Je pense que tout le monde aujourd’hui travaillait dans l’optique d’une réussite, d’un renouvellement de l’entente. »

Avec les informations de Véronique Prince