La situation est telle que le conseiller municipal de Masson-Angers a décidé de prendre les grands moyens. Marc Carrière a entrepris de faire lui-même la collecte des gros déchets dans son secteur cette semaine.

Je pense que c'est facile à comprendre. Cette politique-là qu'on vient d'adopter nécessite des ajustements, nécessite aussi que les citoyens comprennent bien ce qui se passe , a-t-il expliqué.

Avec l'aide d'une poignée de bénévoles, lundi, l'élu municipal a ramassé 79 mètres cubes de gros déchets dans le district de Masson-Angers, comme des divans et des matelas.

Le trésorier de la Corporation des loisirs de Masson-Angers, Jocelyn Fréchette, a affirmé qu'il s'agissait d'une bonne initiative.

La Corporation a fait savoir que c'est elle qui paiera la facture de la livraison de ces déchets au centre de transbordement de Gatineau.

Je trouve ça dommage. On est dans la saison du tourisme. Plusieurs gens se promènent sur la route 148 et on voit des matelas traîner. On a l'air plus d'un ghetto que d'une ville , a-t-il dit.

Présentement, on n'a pas le choix. On [ne] peut [pas] s'asseoir, se croiser les bras et regarder les différents dépotoirs s'installer dans nos rues. Jocelyn Fréchette, trésorier de la Corporation des loisirs de Masson-Angers

Pas le rôle d'un conseiller

Le conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, a dit être surpris de l'initiative de son collègue, ajoutant qu'il ne croit pas que cela fasse partie des fonctions d'un élu municipal.

Ceci dit, si lui il veut le faire, il a le droit de le faire. Donc, je ne juge pas. J'accepte le fait qu'il le fasse, même si je ne pense pas que ça fait partie de nos fonctions de le faire , a-t-il dit.

La présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, Maude Marquis-Bissonnette, estime que M. Carrière avait d'autres moyens à sa disposition en tant qu'élu.

Marc Carrière est membre de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement. Il siège au conseil municipal , a-t-elle affirmé en fin de semaine dernière. Il a tout à fait accès à ces instances-là, aux professionnels à la Ville. Il a accès à moi qui a parlé.

Or, pour le conseiller Carrière, il était temps de prendre les grands moyens pour aider ses concitoyens à se débarrasser de leurs déchets encombrants.

Je n'aime pas ça ce que je fais là. C'est vraiment triste ce que je fais là. Mais en même temps, il faut bien le faire à quelque part , a-t-il fait valoir.

C'est sûr qu'il y a de l'amélioration à faire et c'est sûr que ça prend un travail de collaboration entre les citoyens. Marc Carrière, conseiller du district de Masson-Angers

Les conseillers de Gatineau se rencontreront d'urgence le 23 août pour discuter, notamment, des tarifs imposés aux citoyens pour se départir de leurs déchets au centre de transbordement.

M. Carrière sera absent, puisqu'il sera à l'extérieur de la région et que les élus gatinois ne peuvent pas participer à une réunion à distance.

Avec les informations d'Antoine Trépanier