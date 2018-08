Un texte de Nafi Alibert.

« Ça nous permet de gagner de l’argent dès le début du printemps, à un moment où nous en manquons justement », explique Graham Sparrow.

Les 28 familles se sont abonnées avant le 1er mai pour réserver leur panier hebdomadaire de fruits et légumes bios et locaux.

Cette rentrée d’argent anticipée aide, depuis des années, le maraîcher à couvrir ses coûts de production, comme l’achat de semences ou le paiement des salaires de ses employés, sans difficulté.

« Ça nous permet de couvrir tous les coûts jusqu’au début des récoltes en juin ou en juillet », poursuit-il.

Graham Sparrow récolte des légumes biologiques depuis 2000 dans ses champs situés au nord d'Edmonton. Photo : CBC

Du champ à l’assiette

Du début de l’été jusqu’à la mi-octobre, ses clients viendront récupérer, chaque semaine, un panier rempli de fraises, de carottes, de concombres, de poireaux ou de framboises. Un panier qui évoluera au fil de la saison, en fonction de la vitesse de croissance de la trentaine de fruits et légumes que Graham Sparrow cultive dans ses champs.

« La qualité des produits est absolument excellente », témoigne Elisabeth Scholtz, une cliente. « On se retrouve parfois avec tout un tas de légumes verts, et on ne mangera que ça pendant une semaine », admet-elle. « Mais c’est ainsi que fonctionne la nature, et c’est comme ça que l’on peut manger des aliments plus sains. »

Séduite par la formule de l’ASC il y a trois ans, Elisabeth Scholtz n’a pas hésité à débourser 850 $ pour se faire livrer son panier de fruits et légumes bios pendant toute la saison.

« C’est une aubaine », dit-elle en affirmant nourrir facilement sa famille de trois personnes avec les paniers de Graham Sparrow.

Mais, si la famille Scholtz a adopté la formule de l’agriculture soutenue par la communauté, c’est aussi parce qu’elle repose sur un circuit de distribution court entre le producteur et le consommateur.

L’achat local favorise une économie soutenable tout en étant respectueux de l'environnement. Elisabeth Scholtz, cliente

Prêcher les convertis?

Quand Graham Sparrow a acheté sa ferme de 28 hectares, en 2000, pour lancer son entreprise, Sparrow’s Nest Organics, il ne fournissait que 13 foyers, principalement des amis et de la famille.

Aujourd’hui, le nombre de ses clients a plus que doublé.

« La philosophie de consommer localement était encore marginale il y a 17 ans. Mais le mouvement est en plein essor, les gens veulent savoir d’où vient leur nourriture et comment elle est produite », affirme ce pionnier de l’ASC de la région d’Edmonton.

Depuis, d’autres maraîchers lui ont emboîté le pas.

Ils sont une quinzaine à avoir rejoint le réseau de l’agriculture soutenue par la communauté en Alberta. C’est cinq fois plus de fermes qu’en 2008, selon le ministère de l'Agriculture et des Forêts. Toutefois, les producteurs membres de l’ASC restent 10 fois moins nombreux en Alberta que dans une province comme l’Ontario.

« Nous n’en sommes qu’à nos débuts », reconnaît Eileen Kotowich, spécialiste des marchés agricoles au ministère de l'Agriculture.

Selon elle, l’ASC reste encore méconnue dans la province. Un sondage gouvernemental indique d’ailleurs que la proportion d’Albertains connaissant l’existence de ce programme n’a augmenté que de 3 % entre 2012 et 2016.

« Ceux qui connaissent le concept sont bien informés à ce sujet, commence Eileen Kotowich. Mais les gens qui n’en ont jamais entendu parler [...] ne sont pas du tout au courant que cela existe. »

Bien que l’ASC facilite la gestion financière de l’exploitation de Graham Sparrow, ce dernier ne consacre qu’un cinquième de ses récoltes aux paniers bios. Il continue d’écouler la plus grande partie de ses denrées sur son étal au marché fermier d'Old Strathcona.

Avec les informations de Josee St-Onge