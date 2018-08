En Gaspésie, il s’agit d’une première. Au Bas-Saint-Laurent, huit caméras de ce genre sont toutefois en opération depuis quelques années.

Ces caméras aident notamment le ministère à décider quand sont lancées les opérations de déneigement.

Emplacement des nouvelles caméras de surveillance : Notre-Dame-du-Portage, autoroute 20

Rivière-du-Loup, autoroute 20

Saint-Fabien, route 132

Mont-Joli, carrefour giratoire

Cap-Chat, route 132

Saint-Maxime-du-Mont-Louis secteur Gros-Morne, route 132

Gaspé, secteur Rivière-Morris, route 197

Îles-de-la-Madeleine, secteur Havre-aux-Basques, route 199

Pabos, secteur du banc, route 132

Bonaventure, route 132

Carleton-sur-Mer, route 132

Une porte-parole du ministère des Transports, Julie Marcoux, explique que ces 11 nouvelles caméras seront surtout déployées sur l'autoroute 20 et la route 132 et qu'elles ne serviront pas à l'émission de contraventions pour excès de vitesse par les policiers.

En premier lieu, dans notre région, c’est vraiment pour les opérations de déneigement. Ensuite, c’est certain qu’elles peuvent être utiles pour la circulation routière. Julie Marcoux, porte-parole du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Parmi les huit caméras déjà en opération, on en retrouve une sur la Montée Industrielle-et-Commerciale à Rimouski et dans le secteur du Bic, à la jonction entre la route 132 et l'autoroute 20.

Le ministère des Transports ne prévoit pas, à court terme, diffuser les images des caméras sur le site Internet Québec 511. Cette option n’est toutefois pas exclue.

D'après les informations de Denis Leduc