La marijuana sera légalisée au pays le 17 octobre prochain. Or, la seule manière de se procurer du cannabis légalement en Ontario se fera sur le site web du gouvernement, le Ontario Cannabis Store.

La procureure générale Caroline Mulroney et Vic Fedeli, ministre des Finances, en ont fait l’annonce à Queen's Park, lundi.

« Aujourd'hui, nous confirmons que les consommateurs de plus de 19 ans pourront acheter de la marijuana sur Internet sur le site web du Ontario Cannabis Store dès le 17 octobre prochain », a confirmé M. Fedeli.

Celui-ci n'a pas précisé qui serait en charge de la livraison.

Puis, alors que la loi prévoyait, jusqu’à tout récemment, que la LCBO allait être en charge de la vente de marijuana en Ontario, le gouvernement de Doug Ford a annoncé que le secteur privé allait être en charge de sa vente en magasin.

Des rumeurs provenant de sources anonymes à cet effet avaient été publiées dans le Globe & Mail il y a environ deux semaines.

Le gouvernement provincial a l’intention de permettre l’ouverture de détaillants qui auront pignon sur rue et qui auront le droit de vendre de la marijuana. Ces emplacements pourront ouvrir dès le printemps prochain suite à « plusieurs consultations » avec le public et les gens concernés, a ajouté M. Fedeli. Celui-ci a expliqué que le gouvernement ontarien voulait « apprendre des résultats des contextes légaux de la vente de cannabis au détail par le secteur privé au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta » avant d'établir ses propres règles.

M. Fedeli a tenu à souligner que les magasins qui vendent du cannabis présentement « sont illégaux et le resteront après le 17 octobre prochain ».

De plus, ces magasins privés devront obligatoirement se procurer leur cannabis du Ontario Cannabis Store, qui agira en grossiste. « Un écusson "Ontario Cannabis" sera obligatoirement affiché par les revendeurs, assurant que les produits qui sont vendus dans ces magasins ont été inspectés », selon M. Fedeli.

Le gouvernement prévoit également offrir aux municipalités la possibilité d'interdire la vente de marijuana au détail sur leur territoire. De plus, une enveloppe de 40 millions de dollars sur deux ans sera prévue dans la loi pour aider les Villes à gérer la légalisation et les impacts a prévoir sur leurs budgets.

Mme Mulroney a rappelé que la loi du gouvernement fédéral prévoit qu'un individu pourra avoir jusqu'à 30 grammes de marijuana en sa possession et qu'un maximum de 4 plants par foyer - et non par personne - pourra être cultivé.

En plus des lois fédérales, Mme Mulroney affirme que l'âge légal pour l'achat de marijuana sera de 19 ans, un an de plus que le minimum prévu par le Canada. De plus, l'Ontario interdira la consommation de marijuana dans les lieux publics, au travail, en voiture et à bord d'un bateau.

Le contenu de l'annonce conjointe de M. Fedeli et de Mme Mulroney devra être transformé en loi à Queen's Park dans les semaines à venir. Le gouvernement progressiste-conservateur est majoritaire à Queen's Park.