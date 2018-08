Un texte de Marie-Pier Bouchard

Deux semaines pour livrer une carte postale de Trois-Rivières à Shawinigan, un colis en provenance des États-Unis qui se fait attendre à Trois-Rivières depuis près d’un mois et des gens qui affirment ne pas avoir reçu de courrier dans leur boîte aux lettres depuis 10 jours : les témoignages de citoyens s’accumulent en Mauricie pour des délais de livraison linhabituels du courrier.

La propriétaire de l’entreprise Les Zacôtés d’Émilie, une boutique de la plateforme de vente Esty, affirme que « c’est l’enfer » depuis le début du mois de juillet.

Je parle en mon nom, mais nous sommes plusieurs à devoir rembourser des clients parce que les commandes arrivent beaucoup plus tard. Émilie Dionne

Une boîte postale communautaire de Postes Canada Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Interpellée par Radio-Canada, la direction de Postes Canada répond qu’elle n’a pas reçu de plainte à ce sujet et que les directions locales ne sont pas au courant d’une situation particulière en Mauricie qui pourrait expliquer des problèmes de livraison.

De son côté, le syndicat des travailleurs de Postes Canada en Mauricie se dit surpris.

Tout est traité dans la même journée, sauf dans de rares occasions. Je suis un peu surpris qu’il y a des délais de livraison. Ici en Mauricie je ne vois pas ce qu’on pourrait faire de plus. Éric Savary, président du syndicat des travailleurs de Postes Canada en Mauricie

Éric Savary, président du syndicat des employés de Postes Canada en Mauricie Photo : Radio-Canada

Centre de tri postal de Postes Canada. Photo : Radio-Canada

Moyens de pression?

Le syndicat local des employés de Postes Canada en Mauricie se défend bien de mener des moyens de pression, alors que les travailleurs de toutes les sections locales au pays sont invités à se prononcer sur un vote de grève d’ici le 9 septembre.

« Nous on demande à nos membres de bien faire le travail, de garder la population derrière nous. Si on veut offrir un service à la population, on n’est pas pour diminuer le service pour faire dire aux gens qu’on n’offre pas le service », répond Éric Savary.

Le vote pour les quelque 310 employés de la Mauricie se déroule lundi, à Trois-Rivières et mardi, à Shawinigan. Les discussions entourant le renouvellement de leur convention collective ont commencé en novembre 2017.

Alors qu’on s’explique mal ces délais inhabituels de livraison de courrier, la balle est dans le camp de la direction de Postes Canada pour trouver des explications à cette situation, selon le syndicat.