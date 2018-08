« Il y a une restriction demandée par l’artiste qui ne permet pas aux fans qui assistent au spectacle d’utiliser leur cellulaire », indique David Messier, directeur communication et marketing pour Québecor Sport et divertissement.

Cette restriction s’applique à l’ensemble de la tournée de Jack White. Les responsables de la production veulent ainsi permettre aux gens de profiter pleinement du concert.

Les cellulaires devront être déposés dans des pochettes de l’entreprise Yondr, que les spectateurs garderont avec eux. Les appareils seront ainsi verrouillés, et donc non utilisables.

« Il y aurait des zones où ils seraient utilisables. Tout ça va rester à déterminer et on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines », précise M. Messier.

Les cellulaires, un problème

Le chroniqueur musical François Valenti souligne que les cellulaires sont devenus « un fléau » durant les concerts.

« Dans les dernières années, on a vu des artistes qui sont venus au Québec et qui interdisaient la prise de photo pendant tout le spectacle », dit-il.

Il croit que l’utilisation d’une pochette permettra aux agents de sécurité de se concentrer sur leur travail plutôt que de chasser des « filmeurs ».

« Il ne faut pas oublier que la plupart des images qu’on ramène de ces spectacles là ne sont souvent pas très bonnes, le son n’est pas très bon », ajoute M. Valenti.