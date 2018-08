Un texte de François Vigneault

Un peu plus de 402 000 tonnes métriques ont été manutentionnées durant le mois, surpassant le précédent record qui datait de juin 2009. Un total de 13 navires ont accosté au port durant le mois de juillet.

Le président-directeur général Denis Caron se réjouit des résultats et explique la croissance constante du port, ces dernières années, par une diversification des produits qui y transitent.

Il y a 10 ou 12 ans, le port de Belledune était très dépendant de la centrale électrique d'Énergie Nouveau-Brunswick, située à proximité , précise Denis Caron.

La centrale thermique d'Énergie NB à Belledune. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

À l'époque, 90 % des produits manutentionnés au port, principalement du charbon, étaient destinés à la centrale thermique, comparativement à 48 % aujourd'hui.

Donc on a augmenté le type de produits qu'on reçoit au port ou qu'on exporte et, en conséquence, on augmente aussi nos volumes , explique Denis Caron.

Il donne quelques exemples de diversification des marchandises : On reçoit la perlite de la Grèce, on reçoit du sel du Maroc, on exporte des copeaux de bois vers la Turquie, des granules de bois vers le Royaume-Uni. Le charbon vient de l'Amérique latine.

Le minerai traité à la fonderie de Belledune provient aussi de pays de l'Amérique latine.

Denis Caron, président-directeur général du port de Belledune. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Selon le PDG, le port poursuivra sur sa lancée puisqu'il offre plusieurs avantages susceptibles d'intéresser des clients potentiels. En plus d'être en eau profonde, le port est ouvert à l'année et représente l'une des principales portes d'entrée au Canada atlantique.

Autre avantage selon Denis Caron : Belledune manutentionne principalement des produits en vrac alors que bien d'autres ports accueillent des conteneurs.

Le fait qu'on se spécialise dans ce produit-là et qu'on a développé de l'expertise dans le domaine nous rend très très compétitifs.

Le port de Belledune dispose aussi de beaucoup d'espace pour tenter d'attirer des entreprises qui font de la transformation, que ce soit dans le secteur agricole, forestier ou autre.

En route vers une année record

Le PDG du port de Belledune croit que le tonnage total traité en 2018 dépassera le record pour une année qui a été établi en 2009.

Le poids des 50 ans du port commence toutefois à se faire sentir. On prévoit donc investir près de deux millions de dollars cette année dans la réparation et l'agrandissement de certains quais.

L'administration portuaire de Belledune a réalisé des profits de près de 2,7 millions de dollars en 2017.