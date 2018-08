Avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, le Red Bull Slopestyle est l’épreuve la plus courue du festival, mais elle est réservée aux hommes. Les athlètes qui participent à cette compétition de sauts acrobatiques s’élancent sur des distances allant jusqu’à 15 mètres en effectuant toutes sortes de figures pour impressionner les juges.

Plusieurs athlètes féminines admettent que pendant longtemps, les femmes n’étaient pas en mesure de réussir des figures comparables à celles de leurs collègues masculins, ce qui explique selon elles leur absence dans cette épreuve.

Elles croient cependant que les choses sont en train de changer.

« Dans la dernière année, ça a complètement explosé », constate Micayla Gatto, une professionnelle des épreuves de descente en vélo de montagne. Elle remarque que de plus en plus de femmes réussissent des manoeuvres impressionnantes sur leur vélo de montagne.

Plus de visibilité pour de meilleures performances

Selon Micayla Gatto, le peu de possibilités offertes aux femmes pour compétitionner dans des événements de sauts acrobatiques pourrait expliquer que peu d’athlètes féminines se soient concentrées sur ce type d’épreuve dans le passé.

« Il n’y avait pas de compétition ou rien de la sorte pour encourager les filles à tenter des figures, explique-t-elle. Je n’ai jamais appris à faire des sauts, parce que je préférais investir mon temps dans la course, mais on remarque un énorme changement maintenant. »

Lisa Mason a fondé le mouvement Women’s Freeride, un groupe qui travaille à promouvoir le vélo de montagne au féminin. Elle constate elle aussi que le niveau des athlètes féminines en sauts acrobatiques a beaucoup progressé dans les dernières années, ce qu’elle attribue en partie aux réseaux sociaux.

« Quand j’ai commencé le mouvement Women’s Freeride, je pouvais passer des journées à chercher des vidéos sur internet, et ce n’était pas les meilleurs vidéos », raconte-t-elle.

Je pense qu’avec Facebook, Instagram, Twitter, tout le monde peut voir qu’il y a plusieurs filles qui réussissent des manoeuvres comme des sauts périlleux arrière. Lisa Mason fondatrice du mouvement Women’s Freeride

« Combler le fossé »

Micayla Gatto et Lisa Mason croient toutes les deux qu’il faut continuer à offrir plus d’occasions aux femmes de développer leurs habiletés avant de les voir participer à des événements comme le Red Bull Joyride.

« Il n’y a qu’un petit pourcentage de gens qui peuvent briller à ce niveau, soutient Lise Mason. Je crois qu’il manque encore quelques étapes pour en arriver là. Je pense qu’il faut avoir de plus petites compétitions de sauts, pour combler le fossé entre le Joyride et ce qu’on voit dans les parcs de vélo de montagne. »

En 2009, l’équipe du festival Crankworx avait organisé le Womensworx, une compétition de sauts acrobatiques destinée aux athlètes féminines, mais l’expérience n’a pas été répétée par la suite.

L'américaine Jill Kitner fait partie des athlètes que plusieurs espèrent voir prendre part à la première compétition de sauts réservée aux femmes du festival Crankworx, le 18 août. Photo : Fraser Britton

Pour la première fois cette année, Crankworx a inclus une épreuve de sauts réservée aux femmes dans sa programmation. Ceux-ci sont toutefois moins hauts que ceux du Joyride.

Lisa Mason croit qu’il faut plus d’opportunités semblables pour permettre aux athlètes féminines de progresser. « Ce serait bien d’avoir une série de compétition, pas seulement des événements uniques, pour pousser le niveau », dit-elle.

Reconnaissance égale

Le directeur général du festival, Darren Kinnaird, affirme que son objectif est que les athlètes féminines soient célébrées de la même façon que leurs collègues masculins.

Il y a tellement de talents incroyables chez les femmes dans ce sport, qui méritent la même reconnaissance, la même attention de la part des adeptes de vélo de montagne. Darren Kinnaird, directeur général du festival de vélo de montagne Crankworx

Dans le cadre du festival, les gagnants et les gagnantes des compétitions montent d’ailleurs ensemble sur le podium, ce qui signifie beaucoup aux yeux de Micayla Gatto.

« Chaque fois que j’en parle, je deviens émotive, confie-t-elle. Je me souviens quand les femmes passaient en premier. Il y avait une certaine foule, les gens applaudissaient, mais ensuite tout le monde arrivait pour les hommes et tout le monde criait. Il y avait tellement plus d’emphase et d’excitation pour les hommes. »

« Depuis des années, nous avons créé des héros dans le monde du vélo de montagne, et nous croyons qu’il faut aussi créer des héroïnes », conclut Darren Kinnaird.