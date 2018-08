Un texte de Marlène Joseph-Blais

En deux ans, la profondeur du terrain de Nathalie Tremblay et de Daniel Doiron a fondu de 30 mètres.



Après la tempête du 18 avril, le couple n'était plus en sécurité dans cette maison. « On a fait nos devoirs et, en bout de ligne, c'était beaucoup trop dispendieux de déménager la maison », souligne Nathalie Tremblay.

Je me dis une maison, c'est quatre murs. Puis, ce qui fait son chez-soi, c'est ce qu'il y a dedans et, ça, bien on l'a emmené avec nous. Nathalie Tremblay, propriétaire

Nathalie Tremblay assiste à la démolition de sa maison. Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

Avant d'acheter la propriété, ils ont consulté la Municipalité de Pointe-Lebel, la MRC de Manicouage et le ministère de l'Environnement. Ils savaient que leur terrain était à risque d'érosion, mais pas à ce point.

« Tout le monde nous avait dit : "Oui, mais pas tout de suite", précise Nathalie Tremblay, mais Mère Nature, elle, a décidé que c'était le contraire. »

Le couple a coordonné les travaux, mais le ministère de la Sécurité publique a assumé les frais de démolition. Il a aussi offert aux propriétaires une compensation équivalente à la valeur de la maison.

Beaucoup de matériaux ont été vendus ou donnés par les propriétaires avant la démolition de la structure. Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

« Tout s'est fait en dedans de deux mois, jour pour jour, du jour de la tempête jusqu'à la journée où on a eu notre OK final. Ça s'est vraiment fait très rapidement, mais on a été extrêmement proactifs », raconte Nathalie Tremblay.

Le couple a acquis une nouvelle propriété à Sept-Îles.

On recommence à zéro. On est en ville! En pleine ville, ça fait qu'il n'y aura plus de mer, malgré qu'elle n'est pas loin, mais quand même. Nathalie Tremblay, propriétaire

Leur rêve de retraite au bord de l'eau prend fin abruptement, mais c'est aussi un soulagement pour eux de savoir qu'ils n'auront plus à craindre les impacts d'une prochaine tempête.