Avec les informations de Tanya Neveu

Le projet consiste à remplacer l'actuel Centre Aqua-Spec par une piscine à l'école secondaire de Senneterre.



Le gymnase existant sera aussi réaménagé pour l'adapter à cet ajout et le rendre disponible pour des activités communautaires.



Le député d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, souhaite ainsi encourager les saines habitudes vies.



« Il faut bien comprendre que c'est une desserte beaucoup plus large que seulement la ville de Senneterre et Belcourt. Il y a des gens de Lebel-sur-Quévillon et de Barraute qui viennent faire la pratique des sports aquatiques. L'autre élément, compte tenu de la proximité, c'est l'intégration des cours de natation au niveau des horaires de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois », souligne-t-il.



Malartic reçoit aussi sa part du gâteau



Une aide financière pouvant atteindre un peu plus de 22 000 $ est aussi allouée à la Ville de Malartic.



Cette somme servira à aménager, sur le terrain de baseball, une cage de frappeurs à l'usage du programme sport-études baseball de l'école secondaire Le Tremplin.



Au Québec, 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise aux normes devraient se concrétiser grâce à un investissement de plus de 158 millions de dollars.



« C'est le programme de soutien aux installations récréatives et sportives. C'est la phase 4 pour le développement du sport et de l'activité physique, soutient le député Guy Bourgeois. Ce que ça vise, c'est de s'assurer qu'on des infrastructures sportives qui sont déployées sur l'ensemble du territoire québécois ».